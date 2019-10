Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Lokale Agenda 21 Petershagen-Eggersdorf hat mit ihrem Projekt "Konzeption für die Anpassung der Grüngestaltung in Petershagen-Eggersdorf an den Klimawandel" eine Auszeichnung der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit erhalten. Bei einer Festveranstaltung kürzlich in Berlin wurden insgesamt sieben Projekte, Institutionen und Organisationen in fünf Kategorien geehrt. Die Doppeldörfler gewannen die Kategorie "Verwaltung" gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten von Berlin-Neukölln.

In der Begründung heißt es, das Agenda-Projekt schaffe die fachlichen Grundlagen für die langfristige Gestaltung eines stabilen und gesunden Baumbestandes sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Angela Schlutow hatte eine Karte des Gemeindegebiets erstellt, in der in Abhängigkeit von aktuellen und zu erwartenden Boden-, Wasser- und Klimaverhältnissen Areale abgegrenzt werden, denen jeweils eine Liste geeigneter klimawandel-angepasster Gehölzarten für Alleenbepflanzung, Gestaltung von Freiflächen und Gärten zugeordnet wird. Am Ende gibt es nun die intelligente Pflanzkarte für Petershagen-Eggersdorf im Klimawandel und einen wissenschaftlichen Bericht.

Das Motto des Wettbewerbs 2019 war "Hört uns – Stimmen der Generationen". Die Auswahl nahm eine Mehrgenerationen-Jury vor: sieben Mitglieder waren zwischen 14 und 21 Jahre, vier zwischen 22 und 65 und weitere vier über 65 Jahre alt.