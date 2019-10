Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) Der größte Fontane-Fan der Stadt, sagt Anette Handke vom Kleist-Museum, sei Beatrix Forck, die Pfarrerin der Gertraud-Kirche. In der versammelten sich am Sonntag etwa 80 Frankfurterinnen und Frankfurter zum vorletzten Programmpunkt der Kleist-Festtage, der das Motto "Fontane, Kleist und andere Helden" sowohl inhaltlich als auch wörtlich erfüllt. Denn die Helden dieser Veranstaltung sind keine professionellen Schauspieler, Musikerinnen oder Künstler. Die Heldinnen und Helden sind freiwillige Laien. "Die Frankfurter Bürgerschaft liest Fontane" nennt sich das Projekt des Kleist-Museums und der evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus.

Ein Leser nach dem anderen betritt das Pult vor dem prachtvollen Hochaltar der Marienkirche und trägt ein Kapitel des etwas gekürzten Fontane-Werkes "Vor dem Sturm" vor. Mal erfüllt ein fröhlicher Singsang den Kirchenraum, mal eine tiefe, feste Stimme, dann wieder eine ruhige, melancholische. Sie erzählen die Geschichte der Befreiungskriege im Winter 1812/13 gegen Napoleon aus der Perspektive Frankfurts. Auch das in mehrerer Hinsicht: Denn nicht nur sind die Frankfurterinnen und Frankfurter an diesem Sonntag die Helden ihrer Lesung, der Roman spielt in Teilen auch in der Oderstadt.

Auf Kleist folgt Fontane

Genau deswegen hat Beatrix Forck "Vor dem Sturm" ausgewählt. Dass sie und Handke eine Veranstaltung mit Bürgerbeteiligung machen wollten, geht auf ein ähnliches Projekt im Jahr 2017, zum Reformationsjubiläum, zurück. Damals las die Frankfurter Bürgerschaft "Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist. "Mit der Reformation wurde die Individualität entdeckt, und die drückt sich durch die Teilhabe vieler Einzelner besonders gut aus", sagt Forck. Um die Erfahrung von damals für die Kleist-Festtage im Fontane-Jahr zu nutzen, mussten also viele lesefreudige Individuen gefunden werden. Teilgenommen haben 20 Frankfurterinnen und Frankfurter, darunter René Wilke, Forck und Handke selbst sowie Hannah Lotte Lund, die Direktorin des Kleist-Museums.

Regie führte Schauspieler und Regisseur Daniel Heinz. Als Leiter der Bürgerbühne Schwedt arbeitet er gerne mit Amateuren. In drei Proben übte er mit den Teilnehmenden das Vorlesen, Betonung und Aussprache des Textes. Brigitte Kranig fand das eine tolle Förderung. "Die Proben waren wunderschön", sagt sie. Sie liest in ihrer Textstelle das "Hoppemarieken", das Schauspielerkind Marie, das am Ende des Romans den adeligen Protagonisten Lewin von Vitzewitz heiratet. Als ehemalige Buchhändlerin liest Kranig gerne vor, hat auch am Kohlhaas-Projekt schon teilgenommen und findet es toll, sich nun so intensiv mit Fontane beschäftigt zu haben. "’Vor dem Sturm’ ist ein großartiges Werk", sagt auch Kerstin Papmahl, eine weitere Teilnehmerin. Besonders gut gefällt ihr der Bezug zu Frankfurt.

Heimat und Gemeinschaft

Die Dramaturgin Monika Radl, die sich sowohl am Vorlesen beteiligte als auch die gekürzte Textfassung erstellt hat, lobt vor allem den gemeinschaftlichen Aspekt der Lesung: "Ich habe ein Faible für Bürgerprojekte, weil sie zeigen, dass die Menschen einer Stadt auch etwas zu sagen haben. Das ist eigentlich ein Geschenk."

Nach drei Stunden des Vorlesens endet dieses Geschenk unter viel Applaus mit einem historischen Feldzug und einer fiktiven Hochzeit in der realen Heimat der Frankfurter Bürgerschaft.