Auszeit am Wasser: Diese fünf Kinder leben in einer traumapädagogischen Wohngruppe in Groß Muckrow in Oder-Spree. Ihr Leben schauten sich die Verantwortlichen des "Snowy"-Musicals für die diesjährige Geschichte an. © Foto: privat

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Proben für das diesjährige Snowy-Musical "Snowy und das schönste Geschenk" laufen auf Hochtouren. An jedem Wochenende proben die Darsteller Text, Choreografien sowie Mimik und Gestik. Doch die Vorbereitungen reichen viel weiter zurück und führten Andrea Titzki, die für das Textbuch und die künstlerische Gesamtleitung verantwortlich ist, auch nach Groß Muckrow. Der Ortsteil von Friedland liegt etwa 20 Kilometer von Eisenhüttenstadt, Snowys Zuhause, entfernt. Dort wurden Hintergrundgespräche geführt, die mit in das diesjährige Schneemann-Abenteuer einfließen.

In Groß Muckrow befindet sich nämlich das "Haus der Königskinder". Das ist eine traumapädagogische Wohngruppe für Minderjährige. Träger ist die Kinder- und Jugendhilfe gGmbH "im Blick". Dort leben fünf Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis acht Jahren. Das Haus ist ihr Zuhause. Sie sind zwar keine Vollwaisen, brauchen aber eine Betreuung außerhalb ihrer eigentlichen Familien.

Was Snowy damit zu tun hat? Eine berechtigte Frage, die sich leicht beantworten lässt. Die Geschichte, die diesmal erzählt wird, ist eine neue Version der Story aus dem Jahr 2002. Katrin und Peter leben da noch im Waisenhaus, reißen jedoch aus, um bei Snowy eine Bleibe zu finden. "Ich wollte mal schauen, wie das heute so ist, wenn Kinder in einem Heim leben", sagt Andrea Titzki. "Die Leute sollen ja am Ende nicht mit einem schlechten Gefühl aus dem Theater gehen, nur weil auf der Bühne möglicherweise Klischees bedient werden." Über eine Bekannte hatte sie bereits vor längerem von dem Kinderhaus in Groß Muckrow erfahren, das im vergangenen Jahr eröffnet worden war. "Ich dachte, das ist die richtige Anlaufstelle." Sie habe der Öffentlichkeit auch zeigen wollen, was dort für eine tolle Arbeit geleistet wird.

In Groß Muckrow selbst fand man die Herangehensweise toll. Die Verantwortlichen – fünf Mitarbeiter gibt es, die im Schichtsystem rund um die Uhr für die Kinder da sind – erzählten Andrea Titzki aus dem Alltag, von all den Herausforderungen, den schönen Stunden und den schweren. "Unsere Kinder bleiben bis zur Verselbstständigung", sagt Katja Henze, die mit Diana Bösel das Haus eröffnet hat, nachdem ein Träger gefunden war. Eine solche Einrichtung gebe es hier sonst gar nicht, sagt Diana Bösel. "Wir hatten ganz viele Anfragen – auch jetzt noch." Die Jugendämter – und zwar länderübergreifend – würden immer wieder nach freien Plätzen fragen.

Bilder-Aktion läuft noch

Vieles von dem, was Andrea Titzki erfahren hat, wird in das Stück "Snowy und das schönste Geschenk" einfließen. In welcher Form, das wird nicht verraten. Und natürlich werden sich die "Königskinder" aus Groß Muckrow das Musical auch ansehen. Möglicherweise finden sich sogar selbst gemalte Zeichnungen von ihnen auf der Bühne wieder, denn das Snowy-Team hat eine Aktion gestartet. Kinder sollen auf A3 ihre Lieblingsmotive malen – möglichst nicht zu kleinteilig, sondern gut erkennbar. Die schönsten Bilder sollen in das Musical integriert werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Die Kunstwerke können in der Theaterverwaltung abgegeben oder hochauflösend per E-Mail an snowy@schneemann-snowy.de geschickt werden.

"Snowy und das schönste Geschenk", Friedrich-Wolf-Theater: 8. Dezember, 16.Uhr – Premiere; 20./21./22./23. Dezember, 16 Uhr; Heiligabend, 14 Uhr; 28. Dezember, 16.Uhr. Weitere Termine für Schulen und Kindertagesstätten: 10.12., 11.12., 17.12., 18.12., 9.30 Uhr.