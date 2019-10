Siedlung an der Fürstenwalder Allee: Die Häuser an der Hauptstraße stehen schon. © Foto: Planzeichnung

Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Wollen Sie es sich mal anschauen?", fragt Architekt Klaus Wiechers ein Paar, das interessiert über den Gartenzaun schaut. Die beiden nicken, der ältere Mann will dann wissen, wo die künftige Kita hinkommt. "Dort drüben, wo der große Erdhaufen ist," erklärt der Architekt Wiechers, der gemeinsam mit Grundstücksentwickler Gustav Moritz Rede und Antwort zum Stand der Großbaustelle steht.

Seit dem ersten Spatenstich im Juni 2017 hat sich an der Fürstenwalder Allee Ecke Hessenwinkler Straße ein Baufeld beeindruckenden Ausmaßes entwickelt. Knapp acht Hektar ist es groß. Ein Riegel vierstöckiger Mietshäuser entlang der Hauptstraße ist kurz vor der Fertigstellung.

Bedeutender Zuwachs für Erkner

Nach Informationen der Wohnungsgesellschaft Stadt und Land sind die 216 neuen Wohnungen voraussichtlich ab Dezember bezugsfertig. Das Immobilienunternehmen Kondor Wessels plant weitere 200 Wohnungen in Mehrgeschossern und mehrere Einfamilienhäuser. Außerdem entsteht eine Einrichtung des Kitaträgers Fröbel mit voraussichtlich 100 Plätzen.

Eine komplette Siedlung wächst dort also empor. Verwaltungsgebiet für den neue Areal "Fürstenwalder Seewinkel" ist zwar Berlin, betrachtet man aber den Siedlungscharakter, orientiert sich das Viertel eher Richtung Erkner. Mindestens 800 neue Bewohner könnten dort hinzukommen. Bezogen auf die Erkneraner Einwohnerzahl bedeutet das ein Plus von rund sieben Prozent – auf einen Rutsch. Henryk Pilz (CDU), Der Bürgermeister von Erkner, betrachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Vor- und Nachteile sieht er mit der neuen Siedlung auf die Stadt Erkner zukommen. "Die einheimischen Einzelhändler und auch unsere kulturellen Einrichtungen werden sicher das Potenzial der gesteigerten Nachfrage spüren", meint der Erkneraner Verwaltungschef. Allerdings müsse man sowohl in Richtung Berlin, aber auch Richtung Neu Zittau und Autobahn mit mehr Verkehr rechnen. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die tägliche Blechlawine durch Erkner sowieso schon nervt. Sorge um das Verkehrschaos ist Bürgermeister Pilz anzumerken. "Wir haben hier die Auswirkungen, aber kaum Gestaltungsspielraum, geschweige denn zusätzlich finanzielle Mittel", sagt er. So sei er nicht bereit, noch mehr Parkplätze gegenüber dem Bahnhof zu bauen, um Zuzüglern und Berlin-Pendlern "Park and Ride" zu ermöglichen. Gerade wurde die Parkfläche noch einmal erweitert, jetzt sei Schluss, betont Pilz.

Takt beim Bus 161 bleibt gleich

Die Menschen sollten mehr Bus fahren und die Berliner täten gut daran, den Takt der Linie 161 zu verdichten, findet der Bürgermeister. Eine Anfrage der MOZ ans Bezirksamt Köpenick ergibt allerdings: Eine Taktverdichtung ist nicht in Sicht. Pilz hält seinem Köpenicker Kollegen, Bezirksbürgermeister Oliver Igel, mit dem er auch im Kommunalen Nachbarschaftsforum im Austausch steht, allerdings zu Gute, sich rechtzeitig um zusätzliche Grundschulplätze gekümmert zu haben.

Architekt Wiechers, der zum Ortstermin am Freitag selbst mit dem Fahrrad gekommen ist, ist sich sicher, dass zumindest diejenigen Pendler unter den Neu-Bewohnern, die mit S-Bahn oder Regio ab Erkner fahren, nicht ins Auto steigen werden: "Zehn Minuten zu Fuß dauert es von hier bis zum Bahnhof – noch kürzer mit Rad und man kann eine ruhige Strecke parallel zur Hauptstraße nehmen."