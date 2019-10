Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) So lange die Jazzpolizei auf der Bühne steht, dauert der "Sitzstreik" der Gäste an. "Vielen Dank, liebe Demonstranten, Sie dürfen jeder Zeit klatschen", ruft Peter Dams, rückt seine viel zu kleine Polizei-Mütze zurecht und grinst. Die Frauen und Männer im Publikum amüsieren sich, raten Verkehrszeichen, hören ein Gummihuhn singen und genießen den Gute-Laune-Jazz der drei Musiker, die mit Sousaphone, Trompete und Banjo rund 50 Konzerte pro Jahr geben. Am Sonnabendabend haben sie den Jazzband-Ball – und damit die 18. Fürstenwalder Jazztage eröffnet.

"Ein bisschen Klamauk ist schon okay", sagt Manfred Zens, der in der Nähe von Storkow zu Hause ist und mit seiner Frau Birgit jedes Jahr zum Ball kommt. "Unsere Tochter spielt in Joe’s Bigband", verrät der Vater. Seit 25 Jahren gibt es die Band, die Joe Seidler einst gründete, um Schülern der Fürstenwalder Musikschule eine Möglichkeit des Zusammenspiels zu bieten. Heute gehören viele "Ehemalige" zum Ensemble. Bei den Jazztagen ist die Bigband die einzige Konstante – nur sie darf jedes Jahr aufspielen. Und wenn die Musiker unter dem Dirigentenstab von Joachim "Joe" Seidler ihren spritzig-swingenden Bigband-Sound erklingen lassen, füllt sich dort stets die Tanzfläche.

Endlich mal im Kleid zum Tanz

Auch Renate und Ingolf Koziol aus Lübben zieht es aufs Parkett. "Mein Mann hat mal hier in der Nähe gearbeitet und den Flyer der Jazztage entdeckt", sagt Renate Koziol. Die beiden sind das erste Mal bei der Veranstaltung. "Sehr gut, wirklich sehr gut", lautet ihr Urteil. Das haben Jana Jeschke aus Fürstenwalde und Carola Kreisel aus Rauen schon im vergangenen Jahr festgestellt – und darum sind sie nun wieder mit dabei. "Eigentlich wollten wir auch unsere Männer überreden mitzukommen", sagt Jana Jeschke. Das hat nicht geklappt. Ihren Spaß haben die beiden dennoch. "Es ist einfach schön, mal ein Kleid anzuziehen und sich zur Musik zu bewegen", sagt die 49-Jährige.

Veranstalter zufrieden

Auch Peter Apitz ist zufrieden. "Wir sind ausverkauft, die Stimmung ist super und wir haben ein tolles Programm auf der Bühne", sagt der Vorsitzende des Fürstenwalder Kulturvereins, der die Jazztage organisiert. Zwischen 450 und 800 Gäste, sagt Apitz, erleben die insgesamt vier Veranstaltungen pro Jahr. Aus Oder-Spree, aber auch aus Potsdam, Schwedt, der "Jazzerhochburg" Peitz und von weiter her zieht es Liebhaber der Musik in die Domstadt.

Aus Hunderten Bewerbern wählen Apitz und die Mitglieder des Jazzclubs die Musiker, die eingeladen werden, in einem mehrstufigen Verfahren aus. An diesem Abend sorgen Brenda Boykin (USA) und Jan Luley für internationales Flair. Die 1957 geborene Jazz- und Bluessängerin füllt bei Songs wie "Jambalaya" von Hank Williams oder ihrem musikalischen Zwiegespräch "Have a conversation with your man" mit ihrer großartigen Stimme den Saal.

Er habe sich diesmal besonders auf die Jazzpolizei gefreut, sagt Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph. "Beim letzten Jazzband-Ball fand ich eine Band so toll, dass ich sie gleich zu unserem Städtepartnerschaftstreffen eingeladen habe, das waren die Crazy Hambones", ergänzt er.