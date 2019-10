Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es sind die gleichen Themen, die uns heute bewegen: Verkehrschaos. Umweltverschmutzung. Einsamkeit. Und die Suche nach Individualität.

Der belgische Künstler Frans Masereel (1889-1972) hat das 1925 thematisiert, in der 100-teiligen Holzschnittserie "Die Stadt", die sich liest wie ein heutiger Comic. Man sieht einsame Herzen unter Sternen, Naturträumer auf Blumenhügeln, und im Hintergrund rauchen die Schlote der Stadt. Bahnhöfe und Straßenkreuzungen, Unfälle, Streiks und Massenvergnügungen. Und in der Menge immer der Einzelne, das kleinbürgerliche Glück, sei es am Abendbrottisch oder im Bordell.

Großstadtbilder, die an Fritz Lang erinnern. Doch auch jenseits der großen Städte bildeten sich in den 1920er-Jahren Bewegungen, die angesichts der offensichtlichen Misere nach Lösungen suchen. Das Großprojekt "Unbekannte Moderne", das das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst mit fünf Ausstellungen parallel in Frankfurt (Oder) und Cottbus startet, zeigt verschiedene Ansätze.

Neues Bauen – neue Kunst

"Im Hinterland der Moderne" suchen Fotografen nach Spuren des Neuen Bauens, das dort besonders stark war, wo es galt, Gemeinschaft zu gestalten. So werden für Frankfurt neben der heutigen Erich-Kästner-Grundschule und der Staatsanwaltschaft vor allem das leider ruinöse Musikheim von Otto Bartnig dokumentiert. Historische Fotos zeigen, wie sich die Studierenden unter Anleitung im Kreistanz üben.

Musik ist auch das Generalthema der Ausstellung in der Rathaushalle. Man sieht, auf Bildern und Grafiken von über 30 heute oft eher weniger bekannten Künstlern, verschiedene Wege in die Moderne und die Abstraktion. Und alle haben sie mit Rhythmus zu tun: die Gestik des Pinselschwungs, mit der Ludwig Hirschfeld-Mack Bewegung in die Fläche übersetzt, oder die geometrischen Abstraktionen von Kreis und Linie. Das sind, bei aller Sprödigkeit der Form, ungeheuer zarte, spielerische Experimente, Utopien eben. Sie wirken noch heute.

"Neue Städte – Neue Menschen": Rathaushalle. "Frans Masereel": Packhof. Beide bis 12.1.2020, Di–So 11–17 Uhr. Tel. 0335 4015629