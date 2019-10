Manuela Bohm

Nennhausen (MOZ) In gänzlich neuem Gewand zeigt sich der Jugendclub in Nennhausen seit Freitag. Am 25. Oktober luden der Träger, die Johanniter, zu einem Mitmachfest anlässlich der Eröffnung des Clubs in seinen neuen Räumen. Diese finden Kinder und Jugendliche in der Nennhausener Grundschule "Friedrich de la Motte Fouque". Bevor die neuen Räume von den Kindern und Jugendlichen nun genutzt werden können, fanden Umbauten statt. Neun Monate dauerten diese, teils unter Mitwirken von Jugendlichen.

Zur Mittagszeit eröffneten Angelika Steckler-Meltendorf, Regionalvorstand der Johanniter in Brandenburg-Nordwest und Ilka Lenke, Amtsdirektorin Nennhausen nach ein paar begrüßenden Worten gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen den Jugendclub. Johannes Wetzel, Leiter der Einrichtung, bedankte sich bei allen Helfern für die Unterstützung und Ausdauer bei der Renovierung. Er übergab ihnen ein handgemachtes Dankeschön aus dem Laminat des Bodens im Jugendclub in Form eines Schlüsselanhängers. Diesen hatte zuvor die Kidsclub-AG gebastelt, die sich regelmäßig im Jugendclub Nennhausen trifft. Im Anschluss waren die neuen Räume für alle Interessierten geöffnet. Vor Ort konnten individuelle Buttons gefertigt und an der Wünsche-Wand Ideen für die künftigen Angebote des Jugendclubs angebracht werden.

"Es ist schön zu sehen, dass der Jugendclub am Tag der Eröffnung solchen Anklang findet und viele Kinder und Jugendliche vorbeigekommen sind", erklärt Rahel Mertin, Jugendkoordinatorin der Johanniter in Brandenburg-Nordwest. "Wir haben aufregende Monate hinter uns und freuen uns nun sehr, für die Kinder und Jugendlichen da zu sein, egal ob es Fragen oder Probleme gibt oder wir eine gemeinsame Ferienfahrt unternehmen", so Mertin weiter.

Seit dem 28. Oktober 2019 können alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. Klasse immer montags, mittwochs und freitags von 15.00 bis 20.00 Uhr die verschiedenen Angebote des Jugendclubs ausprobieren. Darunter sind zum Beispiel gemeinsames Kochen und Backen, Spiele spielen oder Musik hören. Sportlich wird es freitags beim Volleyball von 17.00 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Darüber hinaus gibt es auch immer ein Ferienangebot. Zukünftig sollen mehr Angebote und zusätzliche Öffnungszeiten für jüngere Kinder geschaffen werden. Aktuell bieten die Johanniter im Jugendclub für Schüler der 1. bis 6. Klasse immer montags ein wechselndes Angebot und dienstags bis donnerstags von 10.00 bis 15.00 Uhr offene Kinder- und Jugendarbeit an.