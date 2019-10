Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Lange setzten sich einige Rathenower vehement für den Erhalt des historischen und stadtbildprägenden Gebäudes ein. Doch das Offzierskasino im Herzen der Kreisstadt wäre nach jahrelanger Vernachlässigung und einem Brand wohl nur unter unverhältnismäßigen finanziellen Aufwand zu rekonstruieren gewesen - der Abriss wurde beschlossen und im September und Oktober vollzogen. Zutage kam dabei eine Zeitkapsel, eingemauert in einem kleinen Kasten aus Stein. "Unter der Eingangstür wurde die Metallhülse gefunden", sagt Peter Dietze, Vorsitzender des Förderverein Heimatmuseum. Aufgeregt ob dieser Tatsache, freut er sich, dass der Eigentümer des Grundstückes, die Kommunale Wohnungsgesellschaft Rathenow (KWR), seinem Verein die Zeitkapsel am heutigen Montag übergibt. In den Vereinsräumen in der Berliner Straße wird diese nun geöffnet. Kapsel und Inhalt sollen dann ihren Platz in den Ausstellungsvitrinen bekommen.