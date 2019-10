red

Niemegk Seit dem 7. Oktober wird schmerzlich Kater Charly vermisst! Der Kater ist 2,5 Jahre alt, kastriert, gechippt und trägt ein Flohhalsband. Falls er in der Nähe seines Zuhauses geblieben ist, könnte er am hinteren Ende der Bahnhofstraße (APM), in der Straße des Fortschritts, der Treuenbrietzener Straße, in der Brandenburger Straße sowie in der Gartensparte "Zur Eisenbahn", im Grabower Weg oder im Altdorfer Weg unterwegs sein. Eventuell hat der Katermann sich auch versteckt oder ist versehentlich eingesperrt worden. Bitte, liebe Anwohner, schauen Sie inKeller, Garagen und Nebengebäude nach.

Wer etwas über Charly weiß oder ihn eventuell aufgenommen hat, möchte sich bitte unter der Telefonnummer 0178/9397643 (auch per SMS) melden. Auch nehmen die Tierfreunde im Fläming e.V. gern Hinweise über den Verbleib von Charly unter der 033841/798450 oder per Mail info@tierfreunde-flaeming.de entgegen.