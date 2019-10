BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) veranstaltet am Dienstag, 29. Oktober, ab 16 Uhr ein Kürbisschnitzen für alle Halloweenfreunde. Ihren großen Auftritt haben die gruseligen Fratzen dann am Mittwoch, 30. Oktober, der einer Halloweenparty für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Von 16-18 Uhr spukt es mit gruseliger Deko dabei im Kinder- und Jugendzentrum in der Hauptstraße 66. Dazu erwarten alle kleinen Vampire, Geister und Hexen leckere Snacks und Getränke. Außerdem wird es einen Kostümwettbewerb geben. Der Eintritt ist kostenfrei.