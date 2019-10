Elke Lang

Markgrafpieske "Sind wir nicht zur Stachelkrone der Natur geworden?" Pfarrer Stefan Felmy erinnerte am Sonntag daran, dass die Menschen die Krone der Schöpfung seien, um gleich darauf jene zweite Frage zu stellen.

Felmy hielt zum zweiten Mal in Markgrafpieske an der Storchenwiese eine Andacht zum Naturschutz. Dabei verwies er auf eine Bibelstelle, die vor 3000 Jahren entstand und noch immer aktuell ist. Ob groß oder klein, alle würden nur nach Reichtum streben, heißt es darin. Da gebe es keinen Frieden. Und es wird gefragt: Kennen wir unsere Zeit und unsere Grenzen? "Das hätte Greta Thunberg auch so gesagt", ist er überzeugt. Im Psalm 104, "Lobe den Herrn, meine Seele!" heißt es auch: "Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst."

In der Predigt von Stefan Felmy kam oft der Storch als Symbol für noch intakte Natur vor. Zusammen mit dem Samariterchor wurde viel gesungen – sowohl geistliche als auch weltliche Lieder. Das Kinderlied "Auf unsrer Wiese gehet was, watet durch die Sümpfe" war darunter, und es wurde dem Herbst gehuldigt mit dem bekannten Volkslied "Bunt sind schon Wälder". Auf den Punkt brachte es das Erntelied "Hejo, spann den Wagen an" mit einem neuen Text: "Hejo, leistet Widerstand, für Natur und Tier in unserem Land. Schließt euch fest zusammen."

Zum zweiten Mal waren mit Simon Solanski, Beate Solanski-Riedel, Kathrin Tobias und Heidi Stabernack Vertreter des Kreisverbands Fürstenwalde des Nabu dabei. "Es ist ein toller Dialog mit den Menschen hier", stellte Kathrin Tobias fest. "Wir wollen ja mit unserem Anliegen die Bevölkerung erreichen. Jeder kleine Beitrag auch im eigenen Garten ist wichtig." Um ehrenamtliche Hilfe warb Simon Solanski, hat doch der Kreisverband einen Hektar Wiese von der IG Löcknitztal zur Pflege übernommen, damit sich dort wieder seltene Pflanzen und Tiere ansiedeln können.