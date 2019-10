OGA

Oberhavel/Berlin (MOZ) Wegen Wartungsarbeiten werden in den kommenden Nächten wieder mehrere Tunnel auf der A 111 zwischen Oberhavel und der Berliner City gesperrt. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Verkehr mit. Betroffen sind ab Montagabend folgende Abschnitte.

Montag zu Dienstag (28./29. Oktober): Zwischen 21 und 5 Uhr ist die Autobahn in beiden Richtungen zwischen der Anschlussstelle Am Festplatz und Waidmannsluster Damm gesperrt. Ab Mitternacht wird die Vollsperrung bis zur Schulzendorfer Straße ausgedehnt.

Dienstag zu Mittwoch (29./30. Oktober): Zwischen 21 und 5 Uhr bleibt die A 111 zwischen den Anschlusstellen Am Festplatz und Waidmannsluster Damm in Richtung Oranienburg gesperrt. Die Autobahn in Richtung Berlin-Zentrum bleibt befahrbar.

Mittwoch zu Donnerstag und Donnerstag zu Freitag: Jeweils in der Zeit von 21 bis 5 Uhr wird die Autobahn zwischen Waidmannsluster Damm und Am Festplatz in Richtung Berlin-Zentrum gesperrt. In der Nacht zu Freitag ist die Autobahn von 0 bis 5 Uhr bereits ab Schulzendorfer Straße geschlossen. Der Fahrbahnen in Richtung Oranienburg und Hamburg bleiben befahrbar.

Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den jeweiligen Anschlussstellen sind zu den oben genannten Terminen gesperrt, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Verkehr mit. Aus organisatorischen Gründen werde ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.