BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine männliche Person gab sich am Freitag am Telefon erneut als Polizist des Landes Brandenburg aus. Er behauptete gegenüber älteren Menschen, es gäbe eine Festnahme von Dieben, die eine Liste bei sich führten, worauf unter anderen der Name der Geschädigten vermerkt war. Dazu wurden Fragen zu Vermögenswerten der Geschädigten. Diese waren jedoch alle geistesgegenwärtig und bemerkten den Schwindel, sodass es zu keinen finanziellen Schäden kam. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Telefonate falscher Polizisten hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben: https://www.moz.de/landkreise/havelland/brandenburghavel/brandenburghavel-artikel/dg/0/1/1761262/?res=1.