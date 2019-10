Tilman Trebs

Liebenwalde (MOZ) In Liebenwalde ist in der Nacht zu Montag erneut ein Auto in Flammen aufgegangen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr traf es gegen 1.30 Uhr einen BMW an der Straße Am Weinberg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei gab den Schaden am Montag mit rund 900 Euro an.

Die Ursache ist nach Auskunft von Polizeisprecherin Ariane Feierbach noch unklar. Kriminaltechniker würden den Brandort untersuchen. Auch der Verdacht der Brandstiftung werde geprüft. Auffällig ist: In diesem Jahr haben bereits mehrfach Autos in Liebenwalde gebrannt. So war in der Nacht zu Himmelfahrt ebenfalls Am Weinberg ein VW Golf ausgebrannt. Die Flammen griffen damals auch auf einen daneben geparkten Toyota über und beschädigten zudem eine Hauswand. Ende Juli brannte ein Audi A3 in Liebenwalde.

Darüber, ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt, wollte die Polizeisprecherin am Montag nicht spekulieren. "Dafür ist es noch zu früh. Die Ermittlungen laufen."