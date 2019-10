Eine wacklige Angelegenheit: Der Reifenstapel ist gar nicht so einfach zu meistern. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die 2. Dirt-Games wurden dem Motto "Schweiß, Schlamm, Endorphine" gerecht und die Rechnung des Veranstalters "X-Treme Uckermark" ist wieder voll aufgegangen. "All unsere Mühen haben sich gelohnt. Wir sind happy, weil es auch unsere Teilnehmer waren", sagte ein zufriedener Erik Lupa – der Erfinder dieser schmutzigen Spiele in der Uckermark. "Eine Woche lang haben wir Tag für Tag alles auf der Motocross-Strecke des MC Schwedt vorbereitet. Dank vieler Helfer und Unterstützer ist ein veränderter Parcours mit vielen neuen Hindernissen entstanden, der ein durchweg positives Fazit erfuhr", so Lupa

40 Kinder gingen auf der kleinen Crossstrecke an den Start. Die weibliche Konkurrenz dominierte (26), aber den Super-Run machte ein Junge. Ben-Luca Ansorg von Lok Eberswalde brauchte 4:43 min, das schnellste Mädchen war Laura Behm (6:51).

Mit dem zweiten Startschuss machten sich die Junioren und Erwachsenen auf ihren beschwerlichen Weg. Der Sechs-Kilometer-Rundkurs für die Großen hatte es in sich. Als ob die Strecke mit den zahlreichen krassen Anstiegen nicht schon schwer genug wäre, standen jede Menge Hindernisse im Weg. Da waren zum Beispiel Reifenstapel, Autowracks und Baumstämme zu überwinden. An einigen Dreckkuhlen wurde es richtig schlammig und nass für die Teilnehmer. Teilweise mussten sie unter einem Netz, welches dicht über einem Modderloch gespannt war, hindurch robben. Ein Schummeln der Sportler beim Passieren der Hindernisse war quasi ausgeschlossen, denn es gab an jedem Prüfmatten. Auf einem Transponder wurden die Daten und die Zeit gespeichert. Und wenn doch mal die Kraft oder Lust für ein Hindernis fehlte, konnte man dieses gegen Burpees (Strecksprung und Liegestütz) auslassen. Frauen mussten fünf, Männer zehn absolvieren.

Als erstes Team wurden in 52:09 min die "Kiefernzapfen" registriert. Alle kamen geschlossen ins Ziel. Im Team ist ja die Zeit des fünften Einläufers ausschlaggebend. Ganz knapp dahinter folgten "Sparkasse Uckermark Team One 1 (55:58) und die Stadtwerke Schwedt I (57:20).

In der Einzelwertung der Erwachsenen lag Michal Czujko aus dem Nachbarland Polen vorn (34:49). Schnellste Frau war Annelie Wernke von Judo Hipsters.

Auf der etwas kürzeren Junior-Strecke siegte Phelan Wolf (Schwedt/27:38). Lana Falke von den Schwedter Hasen holte den Mädchensieg (32:01).

alle Ergebnisse: www.tollense-timing.de