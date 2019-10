Dirk Schaal

Sachsenhausen (MOZ) Galgenhumor machte sich bei den mitgereisten Preussen-Fans nach dem Abpfiff breit: "Wir freuen uns auf die nächsten Spiele, nach so einer Leistung kann es ja einfach nur besser werden..." Dabei waren die Eberswalder durchaus hoffnungsvoll nach Sachsenhausen gereist. Nahezu in Bestbesetzung konnte Trainer Frank Schwager seine Preussen auflaufen lassen.

Den Beginn der Partie dominierten jedoch die Gastgeber. Etwa acht Minuten lang ließen sie Eberswalde gar nicht ins Spiel kommen, auch wenn sich Sachsenhausen dabei wenig Zählbares erarbeitete. Da mussten dann die Eberswalder tatkräftig nachhelfen, einen Fehlpass in der Defensive der Gäste nahm Sachsenhausen gern an und Erik Beutke vollendete frei aus zehn Metern zur 1:0-Führung. Im Gegenzug hatte Kim Schwager dann schon den Ausgleich auf dem Fuß. Von der Strafraumgrenze in zentraler Position zog er unbedrängt ab. Doch sein Schuss verfehlte das Tor. Aus ähnlichen Positionen hat der Eberswalder schon so manches Tor erzielt (9. Minute).

Turbulente Anfangsphase

Der Gegenangriff schien geklärt, da kam es wie zwei Minuten zuvor in der Eberswalder Hälfte wieder zu einem Fehlpass, den Christopher Groll zum 2:0 nutzte (10.). Unmittelbar danach bot sich dem Eberswalder Phillip Januschowski eine gute Schussposition, doch er verzog von der linken Strafraumseite. Eberswalde drängte auf den Anschlusstreffer. In der 20 Minute forderten die Preussen einen Handelfmeter, doch Schiedsrichter Christian Gorczak ließ weiterspielen. Auch drei Ecken in Folge brachten nicht den erhofften Erfolg. Das Spiel verflachte bis zur Pause.

Nach dem Wechsel spielte nur noch Sachsenhausen. Aufregung aufseiten der Preussen gab es noch in der 61. Minute, als sie im Strafraum der Gastgeber ein Foulspiel gegen Ceif Ben-Abdallah geahndet haben wollten. Doch auch in der Situation ließ der Schiedsrichter weiterspielen. Zwischen der 75. und 78. Minute hatte Sachsenhausen gleich drei gute Einschussmöglichkeiten. Zweimal scheiterten sie dabei am eigenen Unvermögen und einmal rettete der Eberswalder Schlussmann Pawel Marriusz Kosarzecki. So blieb es bis zum Ende beim ungefährdeten 2:0-Sieg der Gastgeber.

Die Unzufriedenheit über die gezeigte Leistung war Preussen-Trainer Frank Schwager anzumerken. Selbst im Spiel wurde er an der Seitenlinie so laut wie noch nie. Als schwächstes Saisonspiel wurde die Partie seitens der Eberswalder eingeschätzt.

TuS Sachsenhausen: Stefan Demuth – Dennis Wulff, Erik Beutke (79. Janko Magino), Kevin Höpfner, Robert Wiesner, Danilo Pressmann, Samuel Troschke (89. Justin Komossa), Florian Schulte, Edgar Kordecki, Justin Pehl (67. Andor Müller), Christopher Groll - Trainer: Silvio Koos - Trainer: Marc Flohr

FV Preussen Eberswalde: Pawel Marriusz Kosarzecki – Christian Amuri, Eric Krause, Kim Schwager, Kohei Suzuki, Nick Lange, Thorben Schöffel, Phillip Januschowski, Steven Zimmermann, Jean-Pierre Dellerue, Ceif Ben-Abdallah - Trainer: Frank Schwager

Schiedsrichter: Christian Gorczak (Ortrand) – Zuschauer: 146