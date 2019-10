Bert Körber

Schöneiche Die Randberliner bleiben in der Lehrer-Paul-Bester-Halle eine Macht. Sie gewannen das spannende und emotionale Ostbrandenburg-Derby vor 200 Zuschauern am Ende etwas glücklich, aber verdient (20:25, 25:13, 26:24, 25:23) und verdrängten die Gäste aus dem Oderbruch von Platz 3, wahrten so den Anschluss an das Spitzenduo PSV Neustrelitz und Eimsbütteler TV.

Beide Trainer – Jürgen Treppner auf Schöneiche und Tom Schwenk auf Wriezener Seite – hatten eine "enge Kiste” erwartet, womit die erfahrenen Übungsleiter denn auch Recht behalten sollten. Die Hausherren starteten furios in den ersten Durchgang und führten schnell mit 12:6, aber die Gäste konterten umgehend. Den Wriezenern gelangen acht Punkte in Folge (!), womit sie Treppner zu seiner zweiten und letzten Auszeit zwangen. Doch alle Bemühungen, auch durch zwei Spielerwechsel dem Auftaktsatz eine erneute Wendung zu geben, fruchteten nicht.

Klare Sache im zweiten Satz

Die TSGL aber zeigte eine ernergische Reaktion. Angetrieben von ihren lautstarken Fans, gewann sie den zweiten Satz überaus deutlich, so dass die meisten Besucher in der Halle wohl davon ausgingen, dass die heimstarken Gastgeber endgültig das Heft des Handelns übernommen hatten.

Doch weit gefehlt: Urplötzlich waren es wieder der TKC, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Vor allem der erfahrene Kapitän Dirk Böckermann, der leicht angeschlagen in die Partie gegangen und erst zum Ende des zweiten Satzes für den ehemaligen Schöneicher Lucas Mäurer eingewechselt worden war, ging voran und war vom einheimischen Block nur selten zu stoppen. Beim 24:22 waren die Gäste nur noch einen Schritt vom zweiten Satzgewinn und dem ersten Punkt für die Tabelle entfernt. Doch die Hausherren hatten offensichtlich etwas dagegen, wehrten den ersten Satzball ab, und dann war es der 19-jährige Neuzugang Charlie Peters, der mit gezielten Aufschlägen die Annahme der Wriezener so unter Druck setzte, dass diese keinen erfolgreichen Angriff mehr aufbauen und im gegnerischen Feld unterbringen konnten. Mit spektakulären Blockaktionen, unter anderem von Zuspieler und (Interims-) Kapitän Marcus Steck gegen den Letten Maksims Rostovcevs, sicherten sich die Schöneicher unter ohrenbetäubendem Jubel doch noch den vorentscheidenden dritten Satz.

Meusel macht den letzten Punkt

Denn auch wenn der vierte Durchgang wieder ein offener Schlagabtausch mit wechselnden Führungen war, so war im weiteren Verlauf doch zu spüren, dass die Randberliner nun alles daran setzten, die drei Punkte zu Hause zu behalten und ihre beeindruckende, seit Januar 2018 andauernde Heimserie auszubauen. Schließlich war es "Urgestein" Kevin Meusel am Vorabend seines 31. Geburtstages vorbehalten, den letzten Angriffsball zu verwerten, um sich anschließend mit seinen Teamkameraden von den restlos zufriedenen Fans feiern zu lassen.

Lob für aufgerückte Youngster

Trainer Jürgen Treppner lobte vor allem die beiden jungen Spieler aus dem Regionalliga-Team der TSGL, Außenangreifer Noah Lachmund und Libero Pascal Haase, die auf Grund der angespannten Personalsituation aufgerückt waren und, vor allem der unbekümmert aufspielende Lachmund, großen Anteil an dem Erfolg hatten. TKC-Trainer Tom Schwenk hingegen saß noch Minuten nach Spielende sichtlich konsterniert auf seinem Stuhl und versuchte, das eben Erlebte zu verarbeiten. "Ich glaube, ich habe hier noch mit keiner meiner Mannschaften gewonnen. Aber so nah dran wie heute waren wir noch nie. Echt ärgerlich.”

Viel Zeit zum Ärgern oder Feiern bleibt beiden Seiten nicht. Die Wriezener empfangen am Sonnabend den Tabellennachbarn SC Potsdam, für die Schöneicher geht es zum sieglosen Schlusslicht VfK Südwest Berlin.