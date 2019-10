Sandra Euent

Nauen (MOZ) Die Selbsthilfegruppe für adipöse Menschen des Adipositaszentrums Havelland lädt am 7. November um 18.30 Uhr zu ihrem letzten Treffen im Jahr 2019 in den Konferenzraum (Untergeschoss) der Havelland-Kliniken in Nauen, Ketziner Straße 21, ein. Angesprochen sind wie immer vor allem stark übergewichtige Menschen, die etwas an ihrer jetzigen Lebenssituation ändern wollen. Aber auch all jene, die es bereits mit oder ohne OP geschafft haben, ihr Gewicht zu reduzieren und die anderen Teilnehmer an ihren Erfahrungen teilhaben lassen wollen. Im Dezember 2019 macht die Selbsthilfegruppe Weihnachtsferien Wie, wann, wo und ob es 2020 weitergeht sowie weitere Informationen zum Thema Übergewicht und Selbsthilfe im Havelland ist auf www.adipositas-selbsthilfe.info zu finden.