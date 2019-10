HGA

Hennigsdorf (MOZ) In die Kita Weltentdecker an der Spandauer Allee in Hennigsdorf ist eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach Angaben von Sprecherin Ariane Feierbach bemerkten Mitarbeiter der Kita den Schaden am Montag gegen 6.30 Uhr. Die Täter hatten unter anderem eine Scheibe eingeschlagen sowie Räume und Schränke durchsucht. Ob sie auch etwas stahlen, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.