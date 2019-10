Bärbel Kraemer

Niemegk Viel Zeit zum ausspannen bleibt den Laiendarstellern des Neuen Volkstheaters Niemegk nicht. Nach zwei umjubelten Vorstellungen der neuen Eigenproduktion "Männergrippe - lebst Du noch oder stirbst Du schon!?" kehren sie bereits am kommenden Wochenende auf die Theaterbühne des Niemegker Kulturhauses zurück.

Doch sowohl diese als auch die Ende November geplanten Aufführungen sind schon jetzt ausverkauft. "Sie waren es sogar schon vor der Premiere am Freitagabend", sagt Anita Matthäs vom Theaterverein und ergänzt: "Das gibt uns die Kraft und die Lust, wochenlang zu proben und immer wieder ein neues Stück auf die Bühne zu bringen".

Da sie in der neuen Aufführung nicht mit auf der Bühne steht, kommt es ihr am Freitag- und am Sonnabend Abend zu, die im Publikum sitzenden Zuschauer zu begrüßen. Die können kaum erwarten, dass der dunkelrote schwere Samtvorhang endlich den Blick auf das Bühnenbild freigibt. Bis zur letzten Minute war das Aussehen desselben geheim. Als David Anhalt, der Schöpfer desselben und verantwortlich für Licht und Technik, die Beleuchtung dimmt, ist es endlich soweit.

Das Theaterpublikum findet sich in den edlen Vier-Wänden von Anna (Carola Hausig) und Alex Humboldt (Niemegks Pfarrer Daniel Geißler) wieder. Die beiden sitzen am Frühstückstisch. Noch ist ihre kleine Welt in Ordnung. Anna freut sich auf ein Wiedersehen mit ihrer Freundin Isabell (Doreen Schumann), die sie seit Jahren nicht gesehen hat; Alex auf eine Männertour mit seinen Freunden Torben (Christian Pietrucha, der zugleich Regie führt) und Ingo (Sven Schüler). Die drei haben sich zu einem Männerwochenende Deluxe verabredet - sie wollen zum angeln!

Doch dann kommt alles ganz anders. Kaum das sich die beiden verabschiedet haben, machen sich bei Alex die ersten Anzeichen einer tückischen Erkältung bemerkbar. Es ist das "Virus masculinum" - das aus einer gewöhnlichen Influenza eine tückische Männergrippe macht - die den früheren "Rebell", so die beiden Freunde, in die Knie zwingt. Konkret auf die Coach im Wohnzimmer. Verwechslungen und Verwicklungen nehmen ihren Lauf und fordern dabei immer wieder die Lachmuskeln des Publikums heraus. Schließlich weichen Torben und Ingo ihrem besten Freund nicht mehr von Seite - die aufgeräumten Vier-Wände versinken nach und nach im Chaos.

Zugleich ruft Alex Männergrippe seine Mutter (Regina Pietrucha) auf den Plan. Die sorgt sowohl für die nährende Hühnersuppe, als auch für einen handfesten Streit mit der Schwiegertochter; der am Ende zu einer Ehekrise führt. Als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, glaubt Alex - aufgrund der selbst gestellten Diagnose mit Dr. google - bald sterben zu müssen. Mit der Bestatterin Hannelore (Candy Boldt) und ihrer Assistentin Eva (Doreen Lintow) vom Bestattungsinstitut "Klappe zu und dann ist ruh", erreicht die turbulente Komödie einen weiteren Höhepunkt. Glaubt Alex doch, die beiden Damen seien wegen ihm gekommen. Doch falsch gedacht: Ihr Eintreffen hängt mit dem Tod von Isabells Tante Lucie zusammen, die beerdigt werden muss.

Bernd Fredrich aus Rädigke - der Neuzugang in den Reihen der Laienschauspieler - verkörpert den Notar und Testamentsvollstrecker. Isabell steht ein bedeutendes Erbe von Tante Lucie in Aussicht: Drei Millionen Euro, ein Haus in Kunads Garten und eine Villa am Stadtrand von Niemegk. Am Ende der zweistündigen Parodie auf die Empfindlichkeit des starken Geschlechts steht ein umjubeltes Happy End.

Die neue Eigenproduktion "Männergrippe - lebst Du noch oder stirbst Du schon!?" steht den vorangegangenen in nichts nach und schließt an die Erfolge der vergangenen Jahre an. Die elf Laienschauspieler brillierten ihn ihren Rollen und lieferten allesamt eine überzeugende schauspielerische Leistung ab.