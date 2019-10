Annika Heuer

Pessin Am Mittwoch, 30. Oktober, spielt Kantor Matthias Müller um 18 Uhr in der Pessiner Dorfkirche auf der historischen Orgel. Das Instrument wurde 1821 von der Familie Ratzmann erbaut, die vor allem in Thüringen und Hessen bekannt ist. Der Förderverein der Pessiner Dorfkirche spürte das sanierungsbedürftige Instrument in Hötzelsroda auf, heute ein Ortsteil der Stadt Erfurt, und ließ es restaurieren. Matthias Müller gab den entscheidenden Hinweis dazu. Der passionierte Musiker und Orgelbauer lebt heute in Nordfriesland und ist u.a. Organisator des internationalen Rühlmann-Orgelfestivals. Er gibt Konzerte überall in Europa. Pfarrer Michael Jurk wird, passend zum Reformationstag, eine Liedpredigt bereit halten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.