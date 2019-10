Und zum Finale ein Feuerwerk in schönster Pyronale-Manier. © Foto: Th. Messerschmidt

Th. Messerschmidt

Wust (BRAWO) Da bekommen sogar Dinosaurier große Augen! Das für 13 Millionen Euro modernisierte Einkaufszentrum Wust war drei Tage lang zum Festrevier erklärt worden, um dessen Wandel und den Einzug des Modepark Röther gebührend zu feiern. Der Publikumsansturm erinnerte an die 1990er Jahre, als die Parkplatzsuche trotz 1.800 Stellplätze genauso Geduld erforderte wie das Anstellen am Wuster Bahnübergang.

Der Neugier der Kundschaft auf das neue Center-Outfit und den 5.700 qm großen Modepark sei Dank. Außerdem lockte ein erlebnisreiches Eröffnungsprogramm – mit den Stimmungsmachern Ross Antony und Hot Banditoz, gipfelnd in einem fulminanten Finale am Sanstagabend: Stamping Feet ließ zur Lasershow die Trommelstöcke open air tanzen, woran nahtlos ein grandioses Feuerwerk in schönster Pyronale-Manier folgte.