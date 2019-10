Franziska Schober

Kirchmöser Exakt 90 Jahre war es am Samstag her, dass der erste Gottesdienst in der Evangelischen Westkirche Kirchmöser gehalten wurde. "Für mich bedeutet das Jubiläum sowohl Stolz als auch Aufgabe. Die Westkirche hat seit jeher Menschen zueinander gebracht, ob gläubig oder nicht. Ob Kriegsverweigerer in der Wendezeit oder Flüchtlinge in der heutigen Zeit, willkommen war stets jeder und die Gemeinde hat für umfassende Zusammenkünfte gesorgt", beschreibt Pfarrer Christian Bochwitz, der zum Jubiläum die Generalsuperintendentin des Sprengels Potsdam, Heilgard Asmus, begrüßen dürfte. Sie hielt am Sonntag eine Festreden, ehe für ein abwechslungsreiches Festprogramm geboten wurde.

Im Mittelpunkt steht dabei das von Hans Dieter Fichte erstellte Video zur Geschichte der Westkirche. "Hobbymäßig beschäftige ich mich schon lange mit Filmerstellung und Bildbearbeitung. Das Jubiläum stellt nun eine perfekte Gelegenheit dar, die vielen gesammelten Bilder filmisch aufzuarbeiten und den Gemeindemitgliedern zu präsentieren", berichtet Fichte. Das 20-minütige Video stößt dabei auf sehr viel positive Resonanz und wird an diesem Festtag gleich mehrere Male abgespielt. "Am wichtigsten war es mir, zu zeigen, warum die Kirche erbaut wurde. Zur Eröffnung der damaligen Pulverfabrik zogen viele Arbeiter aus den östlichen Regionen nach Kirchmöser. Sogar so viele, dass nicht genug Platz in Kirche und Schule vorhanden war. Kurzerhand wurde somit die Westkirche gebaut, und das auch noch von der damaligen Eisenbahn", so Fichte zum spannenden geschichtlichen Hintergrund.

Er erinnert sich noch gut an die damaligen Renovierungsarbeiten, die begannen als die Kirche das Gebäude aufgekauft hat: "Ich habe den gesamten Prozess dokumentiert und viel selbst mit angepackt. Unser vorheriger Pfarrer Teupner hat auf mich und meine Namensvettern gezählt. ‚Ich brauche meine Dieters!’ war sein Ausruf, wenn wieder einmal etwas kaputt gegangen ist", lacht das engagierte Gemeindemitglied. Ein Szenario, dass sich schon bald wiederholen könnte, denn auch in näherer Zukunft sind äußere Restaurationen der Kirche. Die Fördergelder dafür sind bereits vorhanden, aber noch nicht vollständig.

Rund um die Kirche wurde bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem währenddessen gemütlich geschwatzt, Kinder geschminkt und den Tönen des Eisenbahner Männerchors und des Plauer Chor Laudare gelauscht. Sportlichen Besuchern bot sich währenddessen die Möglichkeit den Westturm der Kirche zu erklimmen, der einen Blick auf das Glockenspiel erlaubte.

Ein weiteres Highlight des Festes stellte zudem die Ausstellung des optischen Telegraphen vor dem Eingang der Westkirche dar. Er gehörte zur damaligen Station Nr. 8 auf dem Kichmöseraner Mühlenberg der Berlin-Koblenz-Linie. Als "Handy des Königs" fand diese optische Telegrafie zwischen 1832 und 1849 zur Übermittlung militärischer und staatlicher Nachrichten durch die Luft eine rege Verwendung, bevor die Errungenschaft genauso schnell wie sie entstand durch technische Neuerungen ersetzt wurde. Wolfgang Groch aus Schenkenberg, Dr. Paech aus Potsdam und Hr. Matthis aus Zitz fanden sich hier als Repräsentanten der Telegrafenfreunde zusammen, um auch über den bevorstehenden Telegrafenradweg zu informieren. Dieser wird die damalige Route abbilden und im Land Brandenburg im kommenden Jahr seine Eröffnung feiern.