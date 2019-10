MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Am frühen Sonnabendmorgen hat eine Streife auf der B 1 im Bereich Vogelsdorf einen Mercedes Vito mit ukrainischem Kennzeichen gefunden. Dem Wagen folgte ein Kleintransporter Mercedes Sprinter mit Berliner Kennzeichen.

Der Sprinter-Fahrer versuchte einer Kontrolle zu Fuß zu entgehen, aber die Beamten konnten ihn bald stellen. Der konnte in Richtung Müncheberg entkommen, bis alarmierte Kollegen der Bundespolizei ihn und die zwei Insassen in Jahnsfelde stellten.

Wie sich herausstellte, war der Sprinter in Berlin gestohlen worden. Die drei Gefassten, ein 34-jähriger Pole und zwei Ukrainer von 34 und 36 Jahren, wurden am Amtsgericht Bernau einem Richter vorgeführt, der sie in U-Haft schickte.