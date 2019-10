Warnitz Schlangenlinien fuhr ein Lkw am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 11 kurz vor der Anschlussstelle Warnitz. Zeugen meldeten bei der Polizei außerdem, dass das Fahrzeug dann gegen eine Leitplanke prallte und anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. In Schlangenlinien ging es weiter bis zum Zusammenprall mit einer rechten Schutzplanke, die ebenfall stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dann rollte der Lkw noch 200 Meter, ehe er stehen blieb. Ein anderer Kraftfahrer stoppte, rannte zum Fahrerhaus und leistete umgehend erste Hilfe, da der Lkw-Fahrer offensichtlich unter sehr starken gesundheitlichen Problemen litt, nicht mehr ansprechbar war.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen umgehend in das Schwedter Krankenhaus, da der Mann nach ersten Erkenntnissen einen Herzinfarkt erlitten hatte. Trotz erster Hilfe und aller ärztlichen Bemühungen verstarb der Mann im Klinikum.

Für die Unfallaufnahme auf der BAB 11 mussten beide Richtungsfahrbahnen für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 80 000 Euro geschätzt. red