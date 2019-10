Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Prozesses um einen Mordversuch an der Oder wollen die beiden Angeklagten mit Geständnissen zu einem möglichst milden Urteil kommen.

Die Vorsitzende Richterin Barbara Sattler erklärte am Montag im Frankfurter Landgericht, es habe in den vergangenen Tagen hinter verschlossenen Türen intensive Gespräche über eine Verständigung gegeben, also einen Deal. Die Strafprozessordnung sieht diese Möglichkeit vor, um Verfahren zu beschleunigen. Die getroffene Einigung muss dann öffentlich bekannt gegeben werden.

Demnach müsste die 31 Jahre alte Jennifer S. für maximal rund acht Jahre ins Gefängnis, wenn sie ein umfassendes Geständnis ablegt. Und die 19-Jährige Monique D. käme mit einer Jugendstrafe von fünf bis sechs Jahren davon. Beiden könnte zudem die Auflage gemacht werden, sich in eine Entziehungsanstalt zu begeben, erklärte die Vorsitzende. Denn man gehe davon aus, dass die Tatbegehung mit dem Hang zu Drogen- und Alkoholkonsum zusammenhänge.

Den beiden Frauen wird vorgeworfen, am 7. Januar dieses Jahres eine 33 Jahre alte Frankfurterin in die eiskalte Oder gestoßen zu haben. Laut Anklageschrift soll es den beiden Frauen darum gegangen sein, vorausgegangene Misshandlungen zu verdecken. Bereits am Nachmittag des Tattages hätten sie demnach gemeinsam mit zwei Männern den Plan gefasst, sich an dem späteren Opfer zu rächen. Und zwar aus offenbar nichtigen Gründen. Laut Staatsanwaltschaft hielt das Quartett der Frau vor, sich in fremde Beziehungen eingemischt und Unwahrheiten verbreitet zu haben.

Der Prozess gegen die beiden Männer, der eigentlich am Dienstag beginnen sollte, wurde zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Offenbar soll abgewartet werden, wie das Verfahren gegen die Haupttäterinnen endet. Darüber hinaus laufen noch Verfahren gegen zwei weitere Personen, die bei dem Gewaltexzess jeweils eine kleinere Rolle gespielt haben sollen.

Im Haupt-Prozess ist nun laut der Vorsitzenden vorgesehen, dass die beiden Angeklagten am 15. November ihre Geständnisse ablegen und am 22. November das Opfer des Mordversuchs als einzige Zeugin in dem Prozess gehört wird, bevor am 27. November die Plädoyers gehalten und ein Urteil gesprochen werden könnte.

Laut Anklage haben die beiden Frauen das Opfer über Stunden gequält. Los ging es demnach damit, dass der Frau auf offener Straße das Handy und ihre Wohnungsschlüssel geraubt wurden. Jennifer S. habe dabei auf die Frau eingeschlagen und Monique D. die Haare der 33-Jährigen angezündet. Gemeinsam mit den zwei Männern sei man anschließend in die Wohnung des Opfers gegangen, um es auszurauben. Zu der später aufgeteilten Beute gehörten Fernseher, Laptop, Uhren, Schmuck und etwas Bargeld. In der Zeit wurde der Frau fortlaufend Gewalt angetan. Man flößte ihr zwei Ecstasy-Tabletten ein, besprühte sie mit Pfefferspray, rasierte ihre Haare ab, trat mit Füßen gegen ihren Kopf.

Schließlich hätten die beiden Frauen vereinbart, die 33-Jährige zu töten, um die Gewalttaten zu verdecken, so die Staatsanwaltschaft. Sie sollen sich mit dem Opfer an eine abgelegene Stelle an der Oder begeben haben. Monique D., die das Opfer bis zu jenem Tag überhaupt nicht kannte, aber wohl von Jennifer S. instrumentalisiert wurde, habe die Frau in den drei Grad kalten Fluss gestoßen. Laut Anklageschrift ist sie mehr als 100 Meter abgetrieben, bevor sie sich über eine Leiter selbst retten konnte.