Tilman Trebs

Germendorf (MOZ) Ein 65-jähriger Mann ist am Montag nach einem Unfall in Germendorf gestorben. Ursache für den Unfall, an dem keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen waren, seien auch gesundheitliche Probleme gewesen, hieß es vonseiten der Polizei auf Nachfrage.

Deren Angaben zufolge hatte der Mann gegen 11.10 Uhr auf der Germendorfer Dorfstraße die Kontrolle über seinen Opel verloren und war nahe der Kreuzung zur Hohenbrucher Straße gegen die Grundstücksbegrenzung des italienischen Restaurants sowie gegen eine Straßenlaterne geprallt. Den Rettungskräften gelang es vor Ort zwar noch, den 65-Jährigen zu reanimieren. Er verstarb jedoch später im Krankenhaus, hieß es von der Polizei.

Die Germendorfer Dorfstraße blieb für den Rettungseinsatz bis gegen 12 Uhr voll gesperrt.