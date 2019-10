Silvia Passow

Nauen Schon möglich, dass sich der eine oder andere Nauener Bewohner etwas wunderte über seltsam gewandete Zeitgenossen, die in wallenden Roben durch die Straßen der Funkstadt zogen. Liebhaber und Darsteller der Frühgeschichte und des Mittelalters gaben sich am vergangenen Wochenende ein Stelldichein im historischen Dorf Gannahall.

Edle Krieger in Rüstungen, mal aus Leder, mal im Kettenhemd, lieferten sich Schlachten. Am Rand des Geschehens stehen vereinzelt die Frauen, gönnen den erschöpften Kämpfern einen huldvollen Blick und haben dann besseres zu tun. Shoppen, pardon, über den Marktplatz schlendern, den Händlern die Ware zu einem weit geringeren Preis abschwatzen und vielleicht ein Hörnchen Met trinken. So ein Trinkhorn ließ sich hier erwerben, garantiert Plastikfrei und wiederverwendbar.

Wer etwas Bewegung brauchte, aber weder Schild noch Speer dabei hatte, um sich an den Kampfübungen zu beteiligen, der konnte sich beim Rundtanz versuchen. Sah friedlicher aus und fügte den Teilnehmern und Zuschauern weniger Schweißausbrüche zu. Der Ausflug in die Vergangenheit ließ auch einen Blick in die Zukunft zu. Beim "Runen-Orakel" verkündete die Seherin den arglos Fragenden was ihnen die Zeit noch bringen würde. Wem das Kopfschmerzen zufügte, der konnte gleich bleiben und eine entspannende Massage genießen oder mit dem Kräuterweib auf Erkundung gehen und sich zeigen lassen, welche Heilpflanze das Ungemach vertreiben würde.

Möglichweise hatte der Besucher nun doch Mut gefasst und wollte seine Kampfkunst erproben? Vielleicht beim Bogenschießen oder Axtwurf? Oder, wie in früher Zeit, die Waffe, das Schwert oder die Speerspitze, erst einmal selber schmieden? Gleichmäßig schlägt der Schmied auf die Speerspitze und sein junger Lehrling schaut mit aufmerksam geweiteten Augen gebannt zu. Feuer anfachen, Rauch hüllt Handwerker und Schaulustige ein und pock, pock, pock, wird das rotglühende Metall bearbeitet.

Die internationale Darsteller-Szene aus ganz Europa trifft sich hier. Leidenschaft ausleben, austauschen, miteinander Zeit verbringen. "Was ist das für ein besonders schönes Stück?" Eine Besucherin hat die Tasche einer der Darstellerinnen entdeckt. Man kommt sofort ins Gespräch. Fragen beantworten die Darsteller gern, man kommt ins Plaudern, es wird erklärt, gezeigt und schnell ist man in die Lebensweise der alten Germanen abgetaucht. Geschichtsunterricht auf der Wiese. Wer sich vom historischen Fieber anstecken lässt, findet auf dem Markt alles, was Ritter, Priesterin oder alter Germane so braucht.

Für alle die das Herbstfest im historischen Dorf Gannahall verpasst haben, gibt es am 21. Dezember erneut die Möglichkeit im historischen Dorf zu feiern. Dann wird zum Mittwinterfest mit großem Julfeuer geladen.