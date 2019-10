Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit dem Song "Meine Lieder" holte Joe Carpenter am Freitagabend seine Fans ab zum über zweistündigen Konzertereignis. Ein Video-Intro begleitete ihn beim Gang auf die Bühne im Kulturzentrum Rathenow. "Als ich auf die Bühne kam, schaute ich reihum in begeisterte Gesichter", erinnert sich der Musiker. Seine Brandenburger Klappe und eine gewisse Aufregung ließen den Auftritt authentisch erscheinen.

Einige Songs waren gänzlich neu in Carpenter Programm, neu war auch die Projektion von Video-Material. "Meer, alter Freund" wurde von Bildern des Künstlers am Ostseestrand begleitet. Alle im Saal schauten gespannt auf die Bilder und achteten auf den Text. "100.000 Gedanken sind mir bei dem Lied selbst durch den Kopf gejagt. Ich dachte an den Dreh auf Poel zurück und musste aufpassen, dass ich bei mir bleibe, dachte an bestimmte Leute im Publikum und hörte Schniefer im Saal", resümiert Joe Carpenter einen Gänsehautmoment.

Mit Anekdoten und neuen Songs brachte der Rathenower Stimmung in den Saal und brachte das Publikum das eine und andere mal herzlich zum Lachen. Aber auch emotional wurde es. Etwa bei Songs wie, "Baugefühl" oder "Mitte meines Herzens" - hier und da waren Schniefer zu hören und Tränen glitzerten auf den Gesichtern.

Auch am Künstler ging die Stimmung im Haus nicht "schadhaft" vorbei. Das Publikum stand am Schluss des Konzertes auf, klatsche begeistert Beifall und forderte Zugaben. Da glänzten auch Tränen in Carpenters Augenwinkeln. "Ich hätte, wäre es nach dem Publikum gegangen, sicher noch eine Stunde drauf packen können", so der Musiker. Mit den neuen Song "Mit dir" und den bewährten Covern von Lindenbergs "Mein Ding" sowie Maffays "Nessaja" verabschiedete er sich nach 2 Stunden und 15 Minuten von der Bühne, aber nur um dann noch auf Tuchfühlung mit seinen Fans zu gehen, die nicht nur aus dem Havelland kamen. Da wurden Fotos gemacht und Autogramme geschrieben - es dauerte, bis das Kulturhaus an diesem Abend zur Ruhe fand.