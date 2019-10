Annika Heuer

Nauen Der Nauener Nachtwächter geht wieder auf Tour und führt die Gäste durch die dunklen Gassen von Nauens Altstadt. Es geht in unheimliche Ecken und finstere Keller. Dabei vermittelt der Stadtführer die Geschichte der Stadt und Erzählungen rund um die Nachtwächterei. Der alte Mann erzählt Geschichten aus seinem Leben, wie es nur ein Nachtwächter kann. Es ist ratsam Taschenlampen mitzubringen, nicht zuletzt da der Besuch eines Grusel- und Folterkellers geplant ist. Die Tour startet am Donnerstag, 31. Oktober, pünktlich um 18 Uhr abends am Rathausplatz. Zu zahlen sind 5 Euro pro Person. Die Tour ist für Kinder nicht geeignet.