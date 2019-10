Martin Terstegge\BRAWO

Werder Beim HV Grün-Weiß Werder gelang den Handballern des SV 63 Brandenburg-West ein wichtiger 30:27-Auswärtssieg. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge freute sich Trainer Sven Schößler über einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft, ohne die üblichen mehrminütigen Schwächephasen.

In der ersten Hälfte missfiel dem Trainer noch die zu passive Deckung, die den Gastgebern einige einfache Tore erlaubten. Für die beiden Torleute Jurij Benkendorf und Oskar Müller war es so schwierig sich in die Partie hinein zu fuchsen. Doch ab der 20. Minute waren die Brandenburger ständig in Führung, leisteten sich auch nur wenige technische Fehler im Angriff. Dass sie an diesem Abend gewillt waren die beiden Punkte mitzunehmen, zeigte sich in den letzten Sekunden des ersten Abschnitts. 9 Sekunden vor dem Ende kassierten sie das 15:17, doch praktisch mit dem Pausenpfiff hämmerte der wieder genesende Tom Kryszon den Ball zum 18:15-Halbzeitstand in die Maschen.

Die bange Frage die sich die mitgereisten West-Fans nun stellten, kann die Mannschaft das Niveau auch nach dem Seitenwechsel halten? Sie konnte. Auch weil Routinier Sebastian Ackermann klug Regie führte und seine Mitspieler wirkungsvoll einsetzte. Magnus Wybranietz kam zum Beispiel auf der rechten Außenbahn auf neun Tore, sein Pendant auf links, Leroy Fleischer, steuerte vier Treffer bei, wie auch Felix Meysel am Kreis.

In der 50. Minute trafen die Werderaner zum 25:26-Anschlusstor. Nun brachte Schößler wieder Benkendorf zwischen den Pfosten, der in dieser wichtigen Phase mit starken Paraden dafür sorgte, dass sein Team vorn blieb. Nun machten sich die Gäste das Leben selbst schwer, weil sie zu schnell abschlossen. Zum Glück taten die Hausherren es ihnen gleich. Ihr Treffer zum 27:29 in der Schlussminute kam zu spät, Wybranietz stellte kurz vor dem Abpfiff noch den 30:27-Endstand her.

Trainer Schößler war hochzufrieden mit seiner Mannschaft: "Bis auf die Schlussphase, wo wir ein wenig zu hektisch waren, haben wir die ganze Zeit das Spiel bestimmt. Hätten wir hier nur Unentschieden gespielt, wäre es mir wie eine Niederlage vorgekommen."

Mit Freude hat er gesehen, dass Tom Kryszon wieder voll hergestellt ist. Mit neun Toren lieferte er ein überzeugendes Comeback ab.

Doch der Blick Sven Schößlers richtete sich schon längst auf die kommende Partie. Am Sonnabend (2. November) ist um 18 Uhr der BFC Preussen zu Gast in der West-Halle. "Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir gegen den direkten Mitkonkurrenten gewinnen. Wir wissen der Gegner ist stark, wusste in den letzten Partien zu überzeugen. Doch ich erwarte einen Pflichtsieg. Wenn wir 100 Prozent geben ist dies möglich, dann ist eigentlich fast jedes Team in der Liga zu schlagen", legte der Trainer die Latte hoch.

West: Benkendorf, Müller, Wybranietz 9, Heuer, Meysel 4, Schulz, Rühlmann, Stenzel, Habermann, Mandler, Fleischer 4, T. Kryszon 9, P. Kryszon 3, Ackermann 1.