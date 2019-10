Dieter Wetzel

Brandenburg Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg siegten am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Grün/Weiß Ahrensfelde etwas überraschend mit 3:2.

Das Spiel begann sehr effektiv für die Platzherren. Schon nach fünf Minuten hatte, nach einer Ecke von Jonas Meyer und der Vorlage durch Mudai Watanabe, plötzlich Adrian Jordanov freie Bahn und erzielte das 1:0. Die Gäste waren jedoch sofort bereit die Herausforderung anzunehmen. Ein guter Angriff in der 10. Minute führte allerdings noch nicht zum Erfolg. Nach 20 Minuten zeigte Schlussmann Steffen Sgraja nach einem Freistoß Marc Grzybs erstmals sein Können. Beide Teams egalisierten sich in der Folgezeit.

Viel Glück hatten die Gastgeber als eine verunglückte Rückgabe (25.) von Daniel Schimpf im hohen Bogen auf die Torlatte klatschte. Keine fünf Minuten später stand dem FC wieder das Glück zur Seite als ein Ball durch den gesamten Fünfmeterraum rutschte und am Pfosten landete. Den Abpraller nutzten die Brandenburger zu einem Gegenangriff, indem Alexander Mertens den Gästetorwart Dominik Vollmer prüfte.

Kurz danach nahm Mudai Watanabe seinem Gegenspieler den Ball ab, umkurvte Vollmer und schob das Leder zum 2:0 (33.) ins leere Tor. Die Ahrensfelder setzten sofort nach dem Anstoß den FC wieder unter Druck. Nach einer Ecke in der 35. Minute kamen sie durch Marc Grzyb, der eine Unachtsamkeit der FC-Abwehr nutzte, zum 1:2-Anschluss. Damit nicht genug. In der 38. Minute konnten die Brandenburger erneut den Ball nicht weit genug klären und der Schuss Steven Knörnschilds landete vom Innenpfosten zum 2:2 im Netz. Sgraja hatte bei beiden Treffern keine Abwehrchance.

Nach dem Seitenwechsel setzte Mertens mit einem Schuss über das Tor, nach Flanke von Danilo Ferreira, zwar das erste Achtungszeichen, doch danach unternahmen die Randberliner alles, um als Sieger vom Platz zu gehen. Steffen Sgraja und die gesamte Abwehr standen vermehrt im Mittelpunkt. So hätten die Grün/Weißen in der 54,. 58., 61. und 64. Minute alles klar machen können, aber immer stand Torhüter Sgraja im Weg. Doch auch die Märzke-Elf war nicht untätig. In der 66. Minute hatte sich wieder einmal Mudai Watanabe durchgespielt, aber sein Schuss ging über das Tor, wenig später kam er an eine Flanke von Mertens um Zentimeter nicht heran.

Doch in der 69. Minute hatten die Gastgeber ihren lichten Moment. Nach einem Einwurf spielte Yukiya Moriwaki auf Watanabe, der sich im Zweikampf behauptete und zur erneuten Führung traf. Im Gegenzug rettete Steffen Sgraja mit einer Glanzparade den Sieg des FC Stahl, denn es war die letzte Großchance der Gäste.

Trainer Eckart Märzke lobte seine Elf für ihren Einsatzwillen, die das spielerische Manko ausgleichen konnte. "Wenn wir dies immer gezeigt hätten, ständen ein paar Punkte mehr bei uns auf dem Konto.