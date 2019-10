Kürbiswettbewerb in Bad Belzig

Kürbiskönigin Leni Nowak verwandelte ihren Kürbis in ein Zweimasterschiff. © Foto: Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der Kürbis ist ein Allrounder. Nicht nur in der Küche. Das zumindest ist das Ergebnis des diesjährigen Kürbisschnitzwettbewerbes, der im Zusammenhang mit der mittlerweile elften Bad Belziger Kürbisnacht ausgelobt worden war. Knapp 30 Wettbewerbsbeiträge in den unterschiedlichsten Gewichtsklassen und Wachstumsformen waren im Vorfeld im Spielwarengeschäft von Antje Große abgegeben worden. Am Ende der Abgabefrist mussten diese vor einer fünfköpfigen Jury bestehen.

Ihr gehörten neben Stadtsprecherin Antje Schühlein, die Blumenhändlerin Anke Horn, die Spielwarenfachfrau Antje Große, die Optikermeisterin Iris Block und der Malermeister Hartmut Ludwig an. "In diesem Jahr war unsere Arbeit besonders schwer", konstatiert letzterer.

Seine Einschätzung wurde bestätigt, als die Wettbewerbsbeiträge auf der Rathaustreppe ausgestellt sind, im Kerzenschein um die Wette leuchten und die Aufmerksamkeit der Vorbeikommenden auf sich ziehen. An denen mangelt es am Freitagabend nicht in der Stadt.

Als die Bekanntgabe der Wettbewerbssieger - seit elf Jahren werden Kürbiskönigin und Kürbiskönig gekürt - Punkt 20.00 Uhr beginnt, hat sich eine dicht gedrängte Menschentraube vor dem Rathaus versammelt. In den folgenden Minuten klicken Fotoapparate und Handys um die Wette, um die vergänglichen Kunstwerke und ihre Schöpfer aus allen möglichen Perspektiven im Bild festzuhalten.

Leni Nowak und Niclaus Andre Dieckhoff gehen in diesen Augenblicken in die Bad Belziger Galerie der Kürbiskönige ein. Die Elfjährige mit einem Kürbis, den sie in ein Zweimasterschiff verwandelte; der Zwölfjährige mit einem Kürbis, aus dem er einen Vampir werden ließ.

"Wir staunen immer wieder, was die Kinder sich alles einfallen lassen", bemerkt Ludwig mit Blick auf Kürbismonster, Kürbisgefängnis, Hexenkürbisküche, Kürbiskarussell und Kürbisgeisterschloss.

Um im Wettbewerb zu bestehen, hatten sich die kleinen Kürbiskünstler - unter die sich auch in diesem Jahr einige Erwachsene geschmuggelt haben müssen - ordentlich ins Zeug gelegt. Das Gemüse wurde geschnitzt, beklebt und bemalt und erstmals wurde bei der Gestaltung eines Wettbewerbsbeitrages zum Akkuschrauber gegriffen. Am Gemüse wurde damit, man glaubt es kaum, auch geschraubt!

Um sich die schwierige Juryarbeit etwas zu erleichtern, soll im kommenden Jahr erstmals ein Thema für den Kürbisschnitzwettbewerb vorgegeben werden. "Das ist schon gefunden, wird aber noch nicht verraten", so Ludwig und verkündet weitere Wettbewerbssieger.

Der Kürbiskönigin Leni Nowak folgen auf Platz 2 Hannah Leiste und auf Platz 3, der zweimal vergeben wurde, Luca Uebe und Isabell Leiste.

Im Gefolge von Kürbiskönig Niclas Andre Dieckhoff werden auf Platz 2 Lucas Darata und auf Platz 3, der zweimal vergeben wurde, Til Brandenburger und Arne Nowak genannt. Über Familien Kreativpreise können sich wenig später die Familien Rettig, Sommer und Nitz freuen. Über Sonderpreise die Bad Belziger Kitas "Lindenzwerge" und "Tausendfüßler". Damit nicht genug. Zu guter Letzt werden Kreativpreise an Lina Rößner, Edley Kother, Hannah Koch, Lina Baaske, Mio und Helena Menning, Dorothea Uebe, Karlotta Zschech, Marie Richter, Jette Berger, Jim Rößner, Emma Szemlewsski sowie Constantin und Matti Leiste übergeben.

Faszinierende Fotomotive zum Thema Kürbis gibt es außerdem im gesamten Altstadtgebiet zu entdecken. Dort sorgen herbstliche Dekorationen vor Schaufenstern und Eingangstüren für das passende Flair zur Kürbisnacht, die auch kulinarische Herbstfreuden beschert. Von der Kürbissuppe über die Kürbiswaffel bis hin zu Hexenbowle und Gruselpunsch.