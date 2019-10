Tilman Trebs

Leegebruch (MOZ) Die Majoretten vom Carnevel Club Leegebruch (CCL) reisen am kommenden Wochenende zu den Deutschen Meisterschaften nach Mönchengladbach. Am Sonnabend wurden die 18 einstudierten Tänze bei der Generalprobe in der Schulturnhalle vorab dem Leegebrucher Publikum vorgeführt.

Das zeigte sich begeistert. Und auch der CCL-Vorsitzende Nico Martin war nach der Vorstellung überaus zufrieden. "Das war wirklich sehr schön anzusehen, was die jungen Frauen da auf der Bühne geboten haben. Ich denke, wir können optimistisch nach Mönchengladbach fahren." Dort werden sich insgesamt 36 Majoretten und der Minimajoretten präsentieren. Nach Nordrhein-Westfalen geht es mit dem Bus.