Bergfelde (MOZ) Ein alkoholisiertes Ehepaar ist am Samstagabend in Bergfelde aufeinander losgegangen. Der Mann hatte dabei ein Messer in der Hand, mit dem sich die Eheleute am Ende gegenseitig verletzten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 44-jährige Mann musste nach der Auseinandersetzung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie schwer die 43-jährige Frau verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.