Simone Weber

Göttlin Viele kleine Gäste folgten der Einladung des Sonnenkind e.V. zum Kürbisfest nach Göttlin. Sie kamen geschminkt und verkleidet am Samstag auf den dekorierten Dorfplatz zusammen - Graf Dracula traf hier auf Spiderman.

Die Göttliner feiern ihr Kürbisfest sehr familiär. So gibt es für die kleinen Besucher Stockbrot an der Feuerschale kostenlos. Ein "Gruselzelt" und "gruselige Fühlboxen laden ein. Fleißige Helfer verkauften Bratwurst vom Grill, frische Crepés und Getränke. An einem Stand boten die Bürgel-Schüler des 13. Jahrgangs selbst gefertigte Windlichter ihrer Schülerfirma an.

"Höhepunkt unseres Festes ist die Prämierung der am fantasievollsten gestalteten Kürbisse in mehreren Kategorien", so Vereinsvorsitzende Kati Schubert. In der Kategorie "Kinder mit Hilfe" hatte es die dreiköpfige Jury mit elf abgegebenen Kürbissen nicht leicht. Der kleine Kürbispokal ging an die sechsjährige Pia für ihren Kürbis-Schneemann. Platz 2 und 3 gingen an Karl (2) und Maartin (7). In der Kategorie "Kinder" bis 13 Jahre, mit acht Kürbissen, brachten Hannes und seine Schwester Helene die beiden schönsten Kürbisse mit zum Fest. Platz 3 ging an Ylva.

Über die vielen gegessenen Bratwürste vom Grill, die am Abend auf Grund der vielen Besucher in diesem Jahr noch einmal spontan nachgekauft werden mussten, freut sich vor allem Katrin Brandt. Sie ist die Pfarrerin der Hoffnungskirchgemeinde Elb-Havel-Winkel und somit auch für Göttlin, wo sie wohnhaft ist, verantwortlich. 30 Cent jeder verkauften Bratwurst sowie die kompletten Spenden, die die Besucher für die von ihr gekochten Kürbissuppe und durch sie gebackene Flammkuchen gaben, fließen in die bereits laufende Sanierung der Dorfkirche. "Die Sanierung des Turms mit seinem Dach und der Freilegung des Fachwerks hat im Sommer dieses Jahres begonnen. Dieser erste Bauabschnitt soll bis Jahresende bereits abgeschlossen sein", so Pfarrerin Brandt. "Im nächsten Jahr beginnt der zweite und größere Bauabschnitt mit Sanierung des Dachs des Kirchenschiffs, der Kirchenfenster und der Außenhülle des Kirchenschiffs. Dafür sind noch Spenden nötig", erklärt Katrin Brandt.