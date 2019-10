HGA

Hennigsdorf (MOZ) Etwa 200 Kilogramm Kupfer haben Polizeibeamte am Sonnnabendnachmittag bei einer Verkehrskontrolle an der Berliner Straße in Hennigsdorf in einem Kleintransporter und sichergestellt.

Drei Männer im Alter von 35, 40 und 41 Jahren waren mit dem Fahrzeug unterwegs und gaben an, dass sie den Wagen so übernommen hätten. Einen Eigentumsnachweis konnten die Drei nicht erbringen, teilte die Polizei am Montag mit. Bislang sei nicht bekannt, woher das Metall stammt. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Verdacht des Diebstahls auf.