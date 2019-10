dpa

Templin (dpa) Nach knapp einjähriger Bauzeit soll die Schleuse Zaaren an der Oberen-Havel-Wasserstraße bei Templin (Uckermark) am 7. November vorübergehend bis zum Monatsende in Betrieb genommen werden.

Damit solle insbesondere der Sportschifffahrt die Möglichkeit gegeben werden, ihre Winterliegeplätze zu erreichen, erklärte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Eberswalde, Michael Scholz, am Montag. Bei großem Andrang könne der Handbetrieb mit Schleusenpersonal auch noch bis in den Dezember verlängert werden. Nach der Winterpause soll die Schleuse automatisch betrieben werden.

Die Schleuse Zaaren sollte nach Sanierungsarbeiten ursprünglich am 1. April zum Saisonstart wieder eröffnet werden. Doch auch ein zweiter Eröffnungstermin zum 1. August platzte, weil die neu errichteten Betonwände um mehrere Zentimeter abgesackt waren. Damit blieb der direkte Weg zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und Berlin auf Wasserstraßen blockiert. Die Unternehmen des Wassertourismus rechnen mit Schäden in Millionenhöhe.