Siegmar Trenkler

Gnewikow (MOZ) Voraussichtlich im Februar könnte ein neues Gutachten zu den Ursachen der Schäden an der Straße in Gnewikow vorliegen. Das stellte der gerichtlich bestellte Gutachter Ulrich Keller am Montag bei einem Vor-Ort-Termin in Aussicht, bei dem die Straße an zwei Stellen geöffnet und untersucht wurde.

Jahrelang haben sich die Stadtwerke Neuruppin, die Stadt Neuruppin und der Landkreis darum gestritten, wer für das wackelige Pflaster vor dem Jugenddorf in Gnewikow verantwortlich ist. Mittlerweile wird der Streit am Landgericht Neuruppin verhandelt. Sechs Beweisfragen sind laut Keller noch offen, die durch ein Vorgutachten nur zum Teil beantwortet worden seien. Eine davon ist die Beschädigung an einer Entwässerungsleitung. Diese wurde daher am Montag freigelegt. Der Termin diente ansonsten dazu, zum einen den Schaden und mögliche Ursachen zu untersuchen. Zum anderen erhielten auch alle Beteiligten die Möglichkeit, sich zu äußern.

Der Zustand der Straße wurde beim Wackelpflaster analysiert und an einer weiteren Stelle, an der keine Schäden aufgetaucht waren. "So werden die Ist- und Sollbeschaffenheit miteinander verglichen", so Keller. Zudem wurden Proben genommen, die in den kommenden Wochen im Labor untersucht werden. Keller rechnet damit, dass deren Auswertung sechs bis acht Wochen in Anspruch nimmt. Weitere vier Wochen werde es danach voraussichtlich dauern, bis das Gutachten verfasst ist, so Keller.

Um die Beschaffenheit der einzelnen Bestandteile der Straße zu untersuchen, wurden die Schichten nacheinander geprüft. Dafür stellte der Eberswalder Baustoffprüfer Christian Schümann unter anderem mehrere Tests an, um die Wasserdurchlässigkeit der einzelnen Lagen zu untersuchen. Dabei wurde jeweils die Zeit gemessen, die es dauerte, bis eine festgelegte Menge Wasser aus einem Standrohr-Infiltrometer, einem nach unten offenen Rohr, durch den Boden versickert ist.