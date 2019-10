Siegmar Trenkler

Neuruppin/Wittstock (MOZ) Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird – dieses Urteil hat das Landgericht Neuruppin am Freitag in einem Berufungsverfahren gegen einen 28-jährigen Pritzwalker gesprochen. Der Mann hatte am 18. September 2016 einen Unfall zwischen Dossow und Wittstock verursacht, in dessen Folge eine 17-Jährige gestorben war.

Der Mann war im März 2018 vom Amtsgericht Neuruppin wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Gegen die Höhe der Strafe hatte der Angeklagte seinerzeit Berufung eingelegt. Im Berufungsprozess am Landgericht im Januar 2019 war das Urteil aufgehoben und durch eine anderthalbjährige Freiheitsstrafe ersetzt worden. worden. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt und das Oberlandegericht hatte das Berufungsurteil aufgehoben.

Eine andere Berufungskammer hatte am Freitag das Urteil damit begründet, dass eine Bewährungsstrafe auch dann verhängt werden kann, wenn als besonders schwere Folge eines Verkehrsverstoßes ein Mensch ums Leben gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Revision dagegen eingelegt.