Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Seit Montag wird der Kreuzungsbereich an der Eichenallee und Am Luch saniert. Die Kreuzung ist voraussichtlich bis zum 30. November vollständig gesperrt, teilte die Gemeindeverwaltung am Montag mit. Da der Straßenunterbau beschädigt ist, müsse ein vollständiger Neuaufbau erfolgen. Das Pflaster auf der Fahrbahn wird durch Asphalt ersetzt.

Derzeit werden alle Leitungen für Gas, Strom, Trinkwasser, Abwasser, Straßenbeleuchtung und Telekom verlegt. Außerdem werden neue Schächte zur Regenentwässerung gebaut und angeschlossen. Nach der Beendigung werden die Borde neu gesetzt und die Gehwege gepflastert.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurden die Betonelemente des neuen Grabendurchlasses gesetzt. Die schweren Fertigteile kamen per Sattelschlepper. Die elf Rahmen bringen es zusammen auf ein Gewicht von 136,20 Tonnen auf einer Länge von 24,12 Metern. Der Durchlass liegt auf einem eigens dafür gegossenen Grundstein. Mit dem Einbau sei ein wichtiger Meilenstein abgeschlossen worden, teilte die Bauverwaltung mit.

Der Durchlass, der 850 000 Euro kostet, und damit 350 000 Euro mehr als ursprünglich geplant, soll künftig viel größere Wassermengen durchlassen können als das alte Rohr an dieser Stelle. Dort konnten bis zu 80 Liter Wasser pro Sekunde abfließen. Im neuen Durchlass sind es 427 Liter. Der größere Durchmesser ermöglicht auch Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Von insgesamt 15 Durchlässen, die in Leegebruch erneuert werden sollen, ist das Bauwerk unter der Eichenallee das größte und wichtigste. Nach Angaben vom Bauamtsleiter Norman Kabuß kann die Gemeinde jährlich einen Durchlass erneuern. Läuft alles nach Plan, können die Bauarbeiten bis Ende November abgeschlossen und die Eichenallee für den Verkehr freigegeben werden. Dann verkehren die Buslinien auch wieder auf den gewohnten Strecken.