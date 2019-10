Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Neubau der Oberhavel Hausverwaltungs GmbH am Fischerplatz wurde für den Brandenburgischen Baukulturpreis nominiert. Von 49 Einreichungen favorisierte die Jury insgesamt neun Bauten. Der Hauptpreis ging nach Wittstock/Dosse für die Instandsetzung und den Umbau von historischen Kleinsthäusern. Die Preisverleihung fand am vergangenen Freitag mit Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) in Wittstock statt. "Wir freuen uns über die Nominierung. Das Haus ist ja Gesprächsstoff in Oranienburg", sagte Bauherr Rudolf Erhardt über das Gebäude, in dem auch seine Hausverwaltung untergebracht ist.

Es gebe viele Diskussionen über das Anfang 2018 fertiggestellte Gebäude, in dem sich neben den Büros acht Wohnungen in Vorder- und Hinterhaus sowie "Dit Schuhhaus" befinden. "Wir wollten etwas ganz Besonderes", sagt Erhardt. Die Kontroverse über Fassade, Dach und Farbe des Hauses vergleicht er mit einem weltberühmten Wahrzeichen: "Die Oper in Syndey war anfangs auch umstritten." Dabei musste er zuerst sogar die Baubehörde überzeugen. "Das Kreisbauamt hat den Bauantrag abgelehnt. Nach einem Widerspruch beim Landrat war die Genehmigung innerhalb von 14 Tagen da", sagt Erhardt, der sehr begeistert von dem Gebäude spricht. Die ungewöhnliche Fassade sei jedoch zur Herausforderung für die bauausführende Firma geworden.

Aufwändiger als die Form ist aber die Ausstattung des Hauses als Niedrigenergiehaus mit dreifachverglasten Fenstern, Sonnenschutz und Luftwärmeheizung, die an heißen Tagen auch kühlt. "Das war teuer, spart aber auf Dauer hohe Energiekosten", sagt Erhardt.

Das Architekturbüro 3PO Bopst Melan aus Potsdam lehnt sich bei der Gestaltung der Neubauten mit weißem Dach in Portugal an. 3PO Bopst Melan ging bei der Preisverleihung zwar leer aus, das Preisgericht lobte für die Nominierung aber die eigenständige Formensprache des Entwurfs für den Fischerplatz. Das weiß gehaltene, dreistöckige Haus fällt durch seine Fassadengestaltung und das weiße Dach auf, das gut von der Schlossbrücke aus zu sehen ist. Das Wohn- und Geschäftshaus, zu dem auch ein Hinterhaus mit Büros und Wohnungen gehört, stellt nach Ansicht des Preisgerichts einen "höchst anerkennenswerten Auftakt für eine Neuinterpretation dieser städtebaulichen Situation" dar.

In der Begründung zur Nominierung heißt es nämlich, dass die dem Schloss gegenüberliegende Havelseite als "wichtige Stadtkante" bisher "keine angemessene bauliche Bedeutung" erfahren habe. Die Jury sieht das lichtgraue Haus als Lichtblick und führt die Geschichte des Schlosses und des über Dekaden militärisch genutzten Geländes dahinter als Begründung für eine gehemmte Stadtentwicklung an. Der Neubau, der auch durch seine Größe gegenüber der Nachbarbebauung auffällt und der in der Stadtbevölkerung wegen seiner Farb- und Formgebung kritisch diskutiert wurde, erhält vom Preisgericht eine lobende Würdigung. Der Neubau sei dominant, aber "feinsinnig detailliert". Mit der hellen Farbgebung schaffe diese Architektur ein "angemessenes Gegenüber" zum Schloss und eine "starke Präsenz über die Havel hinweg", erklärt die Jury.

Baudezernent Frank Oltersdorf sprach von einer Aufwertung des Fischerplatzes. Die Denkmalschützer hatten keine Bedenken wegen der modernen Architektur.