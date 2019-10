Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit einem Einwohnerantrag muss sich die Gemeindevertretung von Birkenwerder nächsten Dienstag beschäftigen (18.30 Uhr, Rathaus). Fast 900 Unterzeichner fordern, dass ein Beschluss vom Sommer vergangenen Jahres schnellstmöglich umgesetzt wird. Im Juni 2018 wurde mit zwei Stimmen Mehrheit beschlossen, dass die kommunalen Grundstücke am Alten Krugsteig und an der Ecke Erich-Mühsam-Straße/Akaziensteig an eine Genossenschaft verkauft werden sollen. Der Käufer soll zehn Millionen Euro investieren und mindestens 50 barrierearme Wohnungen für die ältere Bevölkerung errichten. Bislang ist noch keine Genossenschaft gefunden worden.

Stattdessen gibt es seit Ende September einen Änderungsantrag von drei Fraktionen (IOB/BiF, Linke, B90-Grüne/BTV). Der sieht vor, die Grundstücke nicht zu verkaufen, sondern in Erbbaupacht oder ähnlicher Form, zum Beispiel in einer öffentlich-rechtlichen Partnerschaft, zu vergeben. So soll der Einfluss der Gemeinde besser gewährleistet werden, heißt es in der Begründung. Diese Änderung ist in den Reihen der Lokalpolitiker, aber auch in der Bevölkerung äußerst umstritten. Deshalb ist es jetzt auch zu dem Einwohnerantrag gekommen, der von 13 Prozent der antragsberechtigten Einwohner von Birkenwerder unterzeichnet wurde. In dem Antrag mit insgesamt 28 Unterschriftenlisten wird nur noch der Bau von mindestens 15 barrierearmen Wohnungen gefordert.