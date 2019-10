Burkhard Keeve

Sachsenhausen (MOZ) Auf dem Silbertablett haben Inhaber von Hotels und Gaststätten aus Oberhavel am Montag in der Jean-Clermont-Schule Sachsenhausen Azubis von morgen serviert bekommen. Zu verdanken haben sie das Koch Vincent Krawczyk (kleines Bild). Er hatte am Montag 16 Schüler zu einem Kochwettbewerb zusammengetrommelt. Hauptgewinn: ein Praktikumsplatz, der bestenfalls in eine Lehrstelle als Koch oder Köchin mündet.

Schon zum achten Mal hat Krawczyk zum Faircooking-Contest Oberhaveler Jugendliche eingeladen. Vorrangiges Ziel bei dieser besonderen Art der Berufsorientierung ist es, den Neun- und Zehntklässlern die Gastrobranche schmackhaft zu machen. Während die Jugendlichen aus vier Schulen mit den ersten Vorbereitungen in der Schulküche beschäftigt waren, trafen die möglichen Arbeitgeber ein. Unter anderem dabei – und nicht zum ersten Mal – das Schloss- und Gut Liebenberg und Christopher Rinke vom Stolper Gasthof "Zur krummen Linde". Die schlechte Fachkräftelage in der Gastrobranche lasse alle neue Wege gehen, sagt Rinke. "Wir sind es, die sich bei den Azubis bewerben müssen." Es sei "extrem schwierig", Nachwuchs zu finden. Rinke ist bespielsweise auf der Suche nach zwei Auszubildenden.

Die jungen Köche mussten nicht lange überzeugt werden, bei dem Wettbewerb mitzumachen, auch wenn die Teilnahme kein Zuckerschlecken ist. Alle haben den gleichen Warenkorb erhalten. Schon Monate vorher wussten sie in etwa, was auf sie zukommt. Sie konnten Probekochen und alles ausprobieren. Die Vierergruppe der Jean-Clermont-Schule war so gut vorbereitet, das sie nahezu alle Rezepte im Kopf hatten. Doch erst einmal, mussten alle den theoretischen Teil mit 28 Fragen hinter sich bringen. Dabei ging es nicht nur um Warenkunde, sondern auch um Allgemeinwissen, zum Beispiel, wie viele Bundesländer an Brandenburg grenzen.

Dann machte Vincent Krawczyk noch eine klare Ansage. Er wolle Teamwork sehen, und dass "keine Messer fliegen, sonst ist sofort Schluss". Bevor er den Startschuss für das dreistündige Kochduell gibt, motiviert er noch: "Es gibt heute keine Verlierer." Krawczyk war selbst Jean-Clermont-Absolvent. "Ich war nicht gut in der Schule." Mit dem Wettbewerb will er erreichen, dass "sich Schüler im Praktischen beweisen können".

Bei Lenny von der Adolph-Diesterweg-Oberschule Hennigsdorf brauchte es keine lange Überzeugungsarbeit. "Ich will Koch werden, mir macht das Spaß. Ich koche auch zu Hause, am liebsten Fleisch", sagte er am Montag. Dann macht er sich über das Stück Schweinefleisch her, aus dem einmal Königsberger Klopse werden sollen. Bei den unterschiedlichen Rezepten, die die Teams kochen und auch servieren, läuft einem schon auf den Papier das Wasser im Mund zusammen: Kartoffel-Rote-Beete-Rösti, selbstgemachte Knödel und Rouladen, Knöpfle mit Honig-Senfsauce, Frittata mit Brokkoli, Kirschcupcakes – um nur einige Gerichte zu nennen. "Die Ergebnisse können locker mit dem perfekten Dinner im Fernsehen konkurrieren", ist Schulleiter Olaf Wildgrube überzeugt.