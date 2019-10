DPA

Berlin (dpa) Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat massive Kritik an Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre geübt.

Beim deutschen Fußball-Vizemeister sei keine Handschrift zu erkennen und "ich habe das Gefühl, dass Favre nicht mehr alle Spieler erreicht und hinter sich hat", sagte der Experte des Bezahlsenders Sky in seiner Kolumne. Beim Tabellen-Fünften würden seit Wochen weder die Einstellung noch die Ergebnisse stimmen und es sei kaum noch zu sehen, wofür der BVB eigentlich steht. "Was sie einst stark gemacht hat, ist leider überhaupt nicht mehr zu erkennen. Welche Philosophie verfolgen sie? Ballbesitz? Konter-Fußball? Aggressivität?", meinte der 58-Jährige.

Zudem würde den Borussen angesichts der derzeitigen Leistungen die Selbstkritik völlig abgehen, auch würden richtige Typen in der Mannschaft fehlen. "In Dortmund redet man sich alles schön, obwohl es alles andere als schön ist. Ich glaube, so langsam muss man dort eine Lösung finden", meinte der Ex-Welt- und Europameister.

Favre hält Matthäus offensichtlich nicht mehr für den richtigen Mann. Für ihn wären Ralf Rangnick und Jose Mourinho eine Option. "Zwei überragende Trainer, die jeder Spitzenklub diskutiert und diskutieren muss, wenn ein möglicher Wechsel bevorstehen sollte. So viele freie Top-Trainer gibt es aktuell nämlich nicht", meinte Matthäus.