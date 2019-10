MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch wenn am Ende kein Preis heraussprang – die Wowi und das Architekturbüro Heine Reichold landeten mit der denkmalgerechten Sanierung der Wohnanlage "Deutsches Heim" bei der Verleihung des Brandenburgischen Baupreises unter den besten neun.

So viele hatte die Jury aus 47 Einreichungen nominiert. Den mit 21 000 Euro dotierten Hauptpreis gewannen die historischen Budenhäuser in Kyritz. Die Übergabe des vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, der Architekten- und der Ingenieurkammer ausgelobten Preises fand am Freitag in Potsdam statt. Die Auszeichnung würdigt alle zwei Jahre Qualität und Engagement beim Bauen im Land. In der zum Preis erschienenen Broschüre wird etwa die Wiederherstellung der Farbigkeit der Treppenhäuser des von 1928 stammenden Ensembles in der Nuhnenvorstadt hervorgehoben. Die Wowi-Anlage erhielt bereits eine Anerkennung beim Brandenburgischen Landesdenkmalpflegepreis und ist für den Deutschen Bauherrenpreis nominiert.