Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Fast zwei Jahrzehnte war sie ein fester Anlaufpunkt für Nachtschwärmer in Oranienburg. Nun hat sich die Escobar verabschiedet und ihre Schotten im Filmpalast dicht gemacht.

"Die Escobar ist leider ab dem 27. Oktober geschlossen. Wir bedanken uns bei allen Freunden und Gästen, die die letzten Jahre zu uns gehalten haben", heißt es auf der Internetseite der Cocktailbar, die in den vergangenen Jahren auch mit DJ- und Konzertabenden ihr Publikum angezogen hat. Eigentlich ist dort auch für den Vorlesetag am 15. November noch eine Lesung mit Kurzgeschichten von Hartmut Felber angekündigt. Felber wollte zum Thema "Vom Gefühl eine Sektflasche zu sein" referieren. Ob diese Veranstaltung noch stattfindet, ist unklar. Die Betreiber der Bar waren am Montag für Nachfragen nicht zu erreichen. Noch am Sonnabend war dort beim Kneipenfest die Coverband "Familysound" aufgetreten. Am frühen Sonntagmorgen hatten die Mitarbeiter gegen 6 Uhr dann zum Abschiedstanz gebeten, berichten Gäste, die dabei waren.

Lediglich Christoph Groth, Geschäftsführer der gleichnamigen Bar in Hennigsdorf, ging am Montag ans Telefon. Zum Abschied der Oranienburger Kollegen wollte er sich aber nicht weiter äußern. "Es ist schade, dass sie nicht durchgehalten haben. Es gab mal vier Escobars in der Region. Jetzt sind wir in Hennigsdorf nur noch die einzigen." Zur Escobar-Gruppe gehörten einst auch Lokale in Neuruppin und Neubrandenburg, die auch schon wieder Geschichte sind. "Die Zeiten sind nicht einfach für uns Wirte", sagt Groth. Seine Bar in Hennigsdorf stehe aber nicht zur Disposition.

Mit der Escobar verschwindet eine weitere Institution des Oranienburger Nachtlebens in der Innenstadt. Erst vor knapp zwei Jahren hatten die Alte Fleischerei und die dortige "Silverlounge" geschlossen, ebenso das Café "Rendevouz" an der Bernauer Straße.