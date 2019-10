Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Alpakas waren es nicht, die die Zauneidechsen vom Grünen Weg vertrieben haben", sagen Birgit und und Reinhard Walter, die seit 15 Jahren die Alpakafarm am Stadtrand von Zehdenick betreiben. "Es waren nie welche da, also konnten sie auch nicht vertrieben werden", stellt Reinhard Walter klar. Außerdem werde das rund 3,5 Hektar große Weideland extensiv bewirtschaftet, ganz im Gegensatz zur Landwirtschaft, die bis zur politischen Wende vor 30 Jahren die Ackerflächen intensiv bewirtschaftete und vor dem Einsatz von Chemie nicht zurückgeschreckt habe ­– Trinkwasserschutzzone hin oder her.

Tiere ersetzen Rasenmäher

Als sich nach der Wende die Möglichkeit bot, zusätzliches Land zu erwerben, kauften die Walters es. Anfänglich machte sich der Agraringenieur, der wie seine Frau mittlerweile Rentner ist, noch die Mühe und schnitt das Gras regelmäßig mit dem Rasentraktor. Bei der Größe des Anwesens eine Heidenarbeit, die später Tiere übernehmen sollten. Aber nicht irgendwelche, schließlich sollten die Nachbarn nicht durch lautes Blöken genervt oder durch die Ausscheidungen von Rindern belästigt werden.

Dass schließlich die Wahl auf die Alpakas gefallen ist, war purer Zufall. Birgit Walter hatte damals einen Beitrag im Fernsehen gesehen und war von den Vorzügen der zahmen Alpakas mit den großen Glubschaugen angetan. Also machten sich die Walters kundig, ob und wie sie diese Tiere halten können.

Am 9. Mai 2004 eröffnete sie ihre Alpakafarm, einen Tag später gab es bereits die ersten Besucher. Noch heute kommen regelmäßig Gäste, um auf Tuchfühlung mit den liebenswerten Tieren zu gehen, die das Mineralfutter aus den Händen fressen, das die Tiere zusätzlich zum Gras brauchen.

Als natürliche Rasenmäher haben sich die Alpakas bewährt. Trotzdem haben die Walters in den vergangenen Jahren ihren Bestand zum Teil aufgegeben. Von ehemals deutlich mehr als 20 Tieren sind fünf Stuten und fünf Hengste geblieben, die, um Inzucht zu vermeiden, in getrennten Gattern gehalten werden. So bleibt den Walters mehr Zeit, um mit den Enkelkindern etwas zu unternehmen.

Haare werden zu Wolle

Einzig die Haare der Tiere lassen die Walters zu Wolle verspinnen. In ihrem Hofladen bieten sie Mützen, Schals und Handschuhe aus Alpaka-Wolle an. Vermehrt interessierten sich Besucher in der Vergangenheit für die exzellente Wohnlage, stadtnah und ländlich-idyllische gelegen. Das weckte bei Bauwilligen Begehrlichkeiten, die immer öfter an der Tür der Walters klingelten und sich nach Bauland erkundigten. Und da Baugrundstücke in Zehdenick rar seien, entstand zusammen mit einem Planungsbüro und der Stadtverwaltung Zehdenick die Idee für ein kleines Wohngebiet. Der im beschleunigten Verfahren aufgestellte Bebauungsplan ist mittlerweile so weit gereift, dass schon bald Baurecht für 15 Häuser geschaffen werden kann, die an einer eigens noch zu bauenden u-förmigen Straße errichtete werden können. Bevor aber die ersten Grundstücke verkauft werden können, sei noch so einiges zu klären, dämpfen Birgit und Reinhard Walter allzu große Erwartungen. Schließlich müsse das Wohngebiet komplett neu erschlossen werden, zahlreiche Absprachen seien dazu mit den Medienträgern noch notwendig.

Ganz trennen werden sich die Walters von ihren Alpakas aber nicht, zu sehr seien ihnen die Tiere ans Herz gewachsen.

Jedes einzelne trägt einen Namen. Besonders das erste Fohlen, das auf den Namen Melina hört und sich durch sein dunkelbraunes Fell von den übrigen Tieren deutlich abhebt, haben die tierlieben Zehdenicker in ihr Herz geschlossen.