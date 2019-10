MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Experten der Kindernachsorgeklinik beantworten am Telefon Fragen

In der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg in Bernau werden herz- und krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien betreut.

In einer vierwöchigen Rehabilitation erhalten die schwer kranken Patienten zusammen mit ihren Familien eine umfassende Versorgung, sie können sich erholen und Kraft schöpfen für den Alltag, aber auch als Familie wieder zusammenfinden. Mitarbeiterinnen der Einrichtung geben am Lesertelefon Auskunft darüber, für wen die Einrichtung infrage kommt, wo man eine Reha beantragen muss, welche Betreuungsmöglichkeiten die Klinik hat und welche Hilfen Familien auch nach dem Aufenthalt in der Klinik in Anspruch nehmen können.

Für Sie am Telefon:

Sie erreichen die Expertinnen am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr

Sandra Bandholz Geschäftsführerin 0335 5530101

Sabrina Blüthgen Sozialtherapeutin 0335 5530102