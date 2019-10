Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Jubilate 48!" als erste Amtshandlung und mit fester Stimme kündigt Claudia Ludwig das Glaubenslied aus dem neuen Kirchengesangbuch an. Zuvor hatte sie von der stellvertretenden Superintendentin Agnes-Maria Bull Urkunde und Segen für ihr neues Amt erhalten: Claudia Ludwig ist seit Sonntag offiziell neue Prädikantin in der Kirchengemeinde Beeskow. Mehr als vier Jahre lang hatte sich die 58-Jährige, die vor zehn Jahren mit ihrem Mann von Berlin nach Görzig gezogen war, auf das neue Amt vorbereitet, 14 Arbeiten und Prüfungen abgelegt. Zuvor, in den Jahren 2003/4 hatte sie die Qualifikation für das Amt der Lektorin erworben.

Als Lektorin leite man den Gottesdienst, ohne eigene Gedanken in die Predigt hineinzubringen. Für die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die sich beruflich unter anderem mit Sprache, Geschichte und Kultur des alten Byzanz befasst, war dies zu wenig: "Ich wollte auch inhaltlich arbeiten, die Schriften selbst auslegen." Dass sich Claudia Ludwig erneut um das Amt der Gemeindekirchenrätin der Evangelischen Kirchengemeinde Beeskow bewirbt, erscheint da fast als Randnotiz. Sechs Jahre lang gehörte sie dem Gremium an, drei Jahre lang war sie Vorsitzende.

Am kommenden Sonntag ist es soweit: Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinden Beeskow (Stadt- und Land), Lieberose und Land, Buckow-Glienicke, Storkow, Friedland-Niewisch sowie Tauche treten in ihren Kirchen, Gemeinderäumen oder Pfarrhäusern an die Wahlurnen, um die Gemeindekirchenräte für sechs Jahre neu zu wählen. Dabei handelt es sich um Laienparlamente, die die Geschicke der Kirchengemeinden in wichtigen Punkten mitbestimmen.

In Beeskow gibt es zum Beispiel einen Ausschuss für Bauangelegenheiten, einen für Finanzen und einen für Kinder- und Jugendarbeit, wie Pfarrer Tobias Kampf erläutert. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die mindestens 14 Jahre alt sind. In Beeskow werden 12 Mitglieder für den Ortskirchenrat Beeskow sowie vier Mitglieder für den Ortskirchenrat Krügersdorf-Grunow gewählt. Aus beiden wird der Gemeindekirchenrat gebildet, konstituierende Sitzung ist am 10. Dezember. Dann werden aus den Reihen der Gewählten auch die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden sowie die Mitglieder der Ausschüsse bestimmt.

Frische Ideen benötigt

Zu den wichtigsten Aufgaben der kommenden Wahlperiode zählt der Theologe, das kirchliche Leben in den Dörfern lebendig zu gestalten. Dafür würden frische Ideen benötigt. So wolle sich die Kirchengemeinde stärker als bisher an Dorffesten und ähnlichen Anlässen beteiligen. Auch baulich gibt es demnach viel zu tun. Eines der wichtigsten Projekte sei die Sanierung des Nordanbaus der Marienkirche (Flanke zur Raiffeisenbank hin). Mit einem Beginn der Bauarbeiten sei im kommenden Jahr zu rechnen.

In der Kirchengemeinde Storkow werden neun Gemeinderäte neu gewählt, 12 Kandidaten stehen laut Pfarrerin Judith Kierschke dafür zur Verfügung. Zu den Herausforderungen der kommenden Wahlperiode zählt die Theologin, neue Ideen und Formate für Gottesdienste und Veranstaltungen zu entwickeln, um auch Jüngere für das kirchliche Leben zu begeistern. Vorbilder seien die Freiluft-Taufen oder das Format "Feiert abends Mahl"! mit Gebeten, Essen und neuer Musik.

In der Gemeinde Schwielochsee-Zaue wird die Wahl am 24. November durchgeführt.